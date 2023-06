Caso Lautaro Acosta: la denunciante dio una entrevista y contó por qué radicó la denuncia

Ludmila, expareja del jugador de Lanús, dio detalles de la violencia económica, física y psicológica que sufrió durante la relación. "Todos saben cómo es", manifestó.

Ludmila Isabella, expareja del futbolista de Lanús Lautaro Acosta, denunciado por violencia de género por ella, rompió el silencio y dio detalles de lo que vivió durante la relación. El viernes próximo, a las 10 de la mañana, ratificará la denuncia ante la UFI N° 17 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Juan Manuel Baloira. "La violencia estuvo siempre. Económica, física y psicológica. Si vos lo tratás una o dos veces, no sé si te das cuenta. Todos lo que lo conocen saben cómo es, hasta el club sabe cómo es Lautaro", manifestó la denunciante de 26 años.

En diálogo con América TV, la expareja del futbolista se expresó públicamente tras la acusación en redes sociales: "Ejerció todo tipo de violencia, estoy con él desde 2016. Al principio era otra persona, hizo un trabajo de hormiga y se volvió todo un infierno. No me voy a olvidar nunca en mi vida esas madrugadas que me hizo vivir. Es difícil entenderme si no lo vivieron, es difícil salir. Creía que iba a cambiar, por la familia y por mi hijo". Y recordó: "Decía que yo no era nada, que sin él iba a terminar en la calle, que no iba a poder. Al otro día se arrepentía y me decía que no iba a pasar más. Cuando pasaban esas cosas amenazaba con irme y después me convencía, pero volvía a pasar".

En esa misma línea, Ludmila sostuvo que "la violencia estuvo siempre", durante los casi siete años de relación y que si bien dudaba en realizar la denuncia, el último hecho ocurrido el 7 de junio pasado fue la gota que colmó el vaso. "Me fui a comer con mis hermanas y cuando volví, no me dejó entrar a la casa. Perdí todo, mis pertenencias y la ropa de Beni, que fue tres días al jardín con la misma ropa", contó. Y añadió: "Mi mamá le pidió ir a buscar la ropa del nene para ir al jardín y a natación y no la dejó. 'Si tiene plata para ir a cenar, que se la compre', le contestó". Tras esto, la abogada quiso contactarse y también hubo maltrato desde el ámbito legal, según asegura.

Acosta se presentó esta mañana frente a integrantes del Programa Conservatorio sobre Género y Cultura de la Secretaría de Derechos Humanos municipal, donde fue evaluado "a los efectos de realizar un abordaje integral de la personalidad del víctimario y sus condiciones particulares, y/o incluirlo en la realización del tratamiento que corresponda". Con respecto a lo denunciado, negó todo por medio de sus abogados. Por el momento, está imputado pero no está citado a prestar declaración indagatoria. Esto último debe ser definido por el fiscal Baloira en las próximas horas.

El magistrado Gabriel Vitale tomó la determinación de excluirlo de su hogar e imponerle una restricción perimetral con prohibición de acercamiento a la denunciante. Además, deberá realizar un curso de violencia de género. "Nos dieron el lugar pero llegué a la casa y está toda vacía. Le avisaron con tres o cuatro horas de anticipación y no dejó ni cubiertos ni platos, ni una sábana. La casa no es habitable para estar con un nene de 4 años", sostuvo ella.

"El Club Lanús se portó re bien conmigo, saben todo. Se solidarizaron mucho conmigo", manifestó Ludmila. Fuentes de El Destape confirmaron que el presidente de Lanús, Luis Maria Chebel, estuvo también presente en el juzgado. A su vez, el futbolista quedaría afuera de la nómina de convocados para el próximo partido ante Unión, en Santa Fe, del próximo sábado a las 15.30 hs.

Con respecto a la denuncia que realizó en 2019 por maltrato físico y psicológico durante su embarazo, Ludmila detalló: "No hubo avances, no se tomaron medidas en ese momento. Preferí seguir con mi hijo, tener paz mental, estaba separada hace meses y quería tranquilidad". Y añadió: "En la mediación me hicieron firmar un acuerdo que fue un desastre, era chica y estaba muy nerviosa. Si a mí no me alcanzaba la plata, me decía que me arreglara". Con ese dinero se tenía que ocupar de la casa, de pagarle el jardín y la obra social al nene; además, no la dejaba ir a trabajar.

Ximena Damasco, abogada de la denunciante, apuntó contra la falta de acción del Poder Judicial. "Se hartó porque la Justicia no hacía nada. Ella erradicó la denuncia por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Lomas de Zamora el 8 de junio pasado, recién la medida salió ayer. Y salió porque hizo ese posteo en Instagram", aseguró. Mientras que confirmó que fue "agredida de forma violenta, le tiró cosas y la amenazo de puño" el 7 de este mes.

Asimismo confirmó que desde el 14 de abril trabajan "de forma pacífica" para llegar a un acuerdo con el futbolista. "Hablé con un abogado que lo representaba, buscábamos solucionarlo. Nunca se quiso hacer público, Ludmila no quería. En principio decían que iban a colaborar y después no lo hacían", manifestó. Y sentenció: "Ludmila no daba más, necesitaba irse de ese lugar pero no tenía donde ir, tiene un hijo chiquito".