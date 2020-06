Amenazas, armas y cocaína: los escalofriantes detalles de la denuncia contra el Teto Medina

Marcelo "Teto" Medina fue acusado de amenazar con un arma de fuego a su ex esposa, Mónica Fernández, quien luego amplió su denuncia incluyendo la figura de abuso sexual. Ahora se dio a conocer parte de la declaración de Fernández, en la que describe distintos episodios de violencia y de abuso que habría sufrido por parte del periodista. Las drogas y el alcohol están presentes en todos sus relatos.

Según Fernández, el Teto llegó a llamarla "desde el lunes hasta el jueves hasta 193 veces" con una intención sexual. La ex exposa del popular conductor contó cómo fue la última vez que se encontraron: "La última vez que lo vi fue el 21 de marzo de 2019. Nos encontramos tipo 20 horas en el (shopping) Alto Palermo. Otra vez estaba muy mal, venía con una bolsa con (la bebida alcohólica) Absentha".

"Se sube a mi auto y empieza a chupar, y a tomar falopa. No quería llegar al hotel alojamiento que se llama Venus. Siempre íbamos ahí porque no quería que viniera a casa", recordó y siguió contando: "Se me hizo una nube y estacioné. Y agarró el volante. Estaba como que yo era una cosa y se llevó puesto todos los cositos (sic) de la avenida Juan B. Justo y me rompió la cubierta del auto. Quería seguir así y le dije que no, que nos íbamos a hacer mierda".

Mónica y el Teto se detuvieron en una estación de servicio de la zona, donde ella le pagó a un playero para que le cambiara la rueda. Mientras tanto, el Teto "se fue al baño (...) y después nos fuimos al hotel". "Ahí estaba alterado, se puso violento. Ahora últimamente no teníamos sexo, yo le hacía compañía ya ni nos besábamos, me agarró la mano y me quería meter toda la mano en la vagina, eso ya me había pasado en otras oportunidades", declaró.

Según Fernández, el periodista la forzó a tener sexo a pesar de las lesiones: "Ese día yo le decía que no quería eso porque me dolía". Y agrega: "Yo no quería que lo hiciera porque me lastimaba. Me dejaba siempre chupones y moretones cuando teníamos relaciones porque decía que yo estaba con otros tipos".

En la declaración, agregó como dato que tiene una amiga médica llamada Silvia, quien la revisó y le hizo "un rejuvenecimiento vaginal" porque "se me escapaba la orina por la noche".

A comienzos de este mes, el abogado de Fernández, Alejandro Cipolla, pidió la inmediata detención de Medina y solicitó la "habilitación de feria" para que se le tome declaración indagatoria. Además, recientemente se dio a conocer el resultado de la pericia psicológica a Fernández, que según Cipolla determinó que ella “vivió hechos compatibles” con su denuncia por abuso sexual. ″La pericia es concluyente, el daño existió, ella no miente", señaló el abogado.