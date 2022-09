Violación grupal en Córdoba: hizo 28 denuncias pero volvió a ser brutalmente atacada

El ataque ocurrió el domingo pasado y por las heridas, la víctima está internada en el Hospital de Urgencias. Hace cuatro años fue el primer abuso sexual. Y hace seis meses la violaron nuevamente. Además la golpearon, amenazaron y hostigaron a ella y su familia. Hay 28 denuncias.

Tres hombres fueron detenidos en las últimas horas en Córdoba, sospechados de haber violado en grupo a B. una chica de 25 años, a quien la sometieron a una feroz golpiza que le provocó la fractura de la cadera, por lo que la víctima se encuentra internada en el Hospital de Urgencias de esta Capital. Lo grave del caso es que, según denunció su hermana Jésica al programa El Show del Lagarto que se emite por El Doce, los atacantes ya habían violado a B. hace cuatro años, son conocidos de la víctima y de su familia y los acosan desde hace años.

Hace seis meses, B. fue abusada sexualmente por segunda vez por la misma patota, pero esa vez no quiso denunciar por la inacción de la Justicia frente al primer ataque. Además, B. y su familia recibieron otros ataques y denunciaron 28 veces ante la Justicia una serie de incidentes que van desde violaciones de las restricciones de acercamientos, pasando por amenazas y golpizas y nunca obtuvieron respuesta de la Justicia.

Las detenciones por la violación del último domingo recién se dieron después de que el caso saliera en tevé y lo tomaran otros medios. El Ministerio Público Fiscal sólo informó acerca de las detenciones en su página web a través de un breve párrafo y nada informó sobre las más de 20 denuncias presentadas anteriormente.

La víctima fue atacada la semana pasada y la encontraron vecinos en la zona del puente Malvinas Argentinas de la avenida de Circunvalación, cerca de barrio Pueyrredón, en la zona este de la Capital cordobesa. Desde el Hospital de Urgencias le comunicaron a su familia que la chica estaba internada allí y el caso comenzó a ser investigado por la fiscal Alicia Chirino de Delitos Contra la Integridad Sexual del Primer Turno. Inmediatamente, la fiscal le tomó declaración a la víctima, dispuso una custodia permanente y ordenó una serie de diligencias que incluyeron la imputación y orden de detención contra tres sospechosos.

Jésica le contó a El Show del Lagarto que el último ataque ocurrió el pasado domingo 25: “Llamaron del hospital y me dijeron que la encontraron tirada en la Circunvalación”. Al llegar a ver cómo se encontraba, los familiares de la chica notaron que tenía diversas heridas, además de la fractura de cadera: “Ella emocionalmente está mal. La tienen que operar y está toda golpeada”. Las heridas incluyen un corte de la lengua, porque los atacantes le arrancaron un piercing.

Venganza

En 2018, B. esta chica fue abusada por primera vez cando tenía 21 años: “Esa primera violación ocurrió en una de las cenas que tenían como amigos. Después de que ella se presentara en la Justicia, este grupo que cada vez son más, en venganza comenzaron a hostigar a toda nuestra familia y violaron dos veces más a mi hermana”, denunció Jésica.

Esa primera denuncia por la violación de hace cuatro años fue presentada en la Fiscalía en Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de Alicia Chirino, la misma fiscal que investiga este último ataque sexual sufrido el pasado domingo: “La primera denuncia quedó en estado sumarial”, confió a El Destape el abogado Carlos González Quintana, que representa a B. junto a sus socias Paula Pedernera y Dania Villanueva. El trío solicitará a la fiscal Chirino que los acepte como querellantes, una vez que B. se recupere de las lesiones recibidas en el último ataque sexual.

Ese ataque sexual de 2018 nunca fue investigado pero, a raíz de la denuncia de la víctima, se desataron una serie de ataques contra ella y contra sus familiares. Hace seis meses, la joven fue abusada nuevamente, pero no lo denunció “porque no pasó nada con la violación anterior”, señaló la hermana de la víctima.

Jésica contó además que “una de esas personas, que reincide en las tres violaciones le juró a mi hermana que la iba a violar cuántas veces quisiera y que la iba a terminar matando, que es lo que intentó el domingo”. La hermana de B. también denunció que esta banda estuvo involucrada en la muerte de otra chica y que “no estuvieron ni una semana presos”.

Además de los tres detenidos de las últimas horas, los familiares de la chica aseguran que desde hace cuatro años son acosados y violentados por nueve hombres y una mujer: “Mi hermano quedó en terapia intensiva, a mi mamá la manosearon y a mí me pegaron. Aparte nos quemaron la casa”, se quejó Jésica.

“Me van a matar”

Jésica contó que B. está aterrorizada y que sabe que los atacantes buscan asesinarla: “Mi hermana se salvó gracias a Dios. Ella nos decía antes del domingo ‘me van a matar, van a venir de nuevo. Cuídense ustedes’. Lo que le pasó a mi hermana el domingo ya lo habían hecho antes, hay una chica muerta, estos tipos tienen antecedentes por homicidio”.

El acoso, las agresiones y el hostigamiento llegó a niveles increíbles: “Mi hermana no podía ir a ningún lado, que la seguían, la buscaban y la golpeaban. Estaba haciendo un curso, mi mamá la acompañaba, se quedaba cuatro horas para que no la acosaran. Y cuando salieron, vino uno de los tipos y le pegó a mi hermana, la mandó a terapia intensiva y no fue preso ni nada”.

El abogado González Quintana ratificó los dichos de Jésica: “Les quemaron la casa, agredieron a un miembro de la familia y a ella le juraron que volverían a atacarla”.

Desde la primera violación en 2018, hasta el último ataque del domingo pasado, hubo además otros ataques a la familia de la víctima, por lo que “los denunciamos 28 veces en cuatro años, la Justicia nunca actuó, nunca tomó cartas en el asunto. Cuando ocurrió este abuso hace seis meses mi hermana no quiso denunciar, entendimos que no estaba bien, pero lo aceptamos porque durante cuatro años la Justicia nunca hizo nada”, contó la hermana de la chica abusada: “Este grupo vive en el mismo barrio que nosotros y nunca respetaron la orden de restricción que les pusieron. Hicieron lo que quisieron, como quisieron y cuando quisieron. Estamos desprotegidos”.

Todas las denuncias fueron radicadas en la Unidad Judicial 4, Turno 6 que funciona en el Parque Sarmiento, en las afueras del centro de esta Capital. Ninguna de las 27 denuncias por agresiones, amenazas y violación de la restricción de acercamiento avanzó y los agresores volvieron a atacar a B. el pasado domingo: “Esperamos que se investigue la razón por la cual a pesar de haber más de 20 denuncias previas, los operadores judiciales no consiguieron evitar el terrible desenlace que terminó con una mujer violada en grupo, lesionada y arrojada en plena Circunvalación al borde de perder su vida”, acusó el abogado González Quintana.

Apoyo del Polo de la Mujer

Pese a que el Ministerio Público Fiscal no avanzó en las causas denunciadas por B. y sus familiares, Jésica destacó que “desde el Polo de la Mujer están apoyando en todo momento e incondicionalmente”.

Desde el Ministerio de la Mujer que dirige Claudia Martínez informaron a El Destape que “nosotros hacemos asistencia a las víctimas y a sus familiares, ella viene siendo acompañada por las especialistas del Polo de la Mujer”.

Trascendió que debido a que la primera denuncia recayó en la fiscalía de Alicia Chirino, todas las denuncias por agresiones serán unificadas en una misma investigación. La semana próxima, B. se constituirá como querellante y se buscará que el resto de los agresores también sean imputados y detenidos.