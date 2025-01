El drástico anuncio tras el escándalo con la reina de la Papa de Villa Dolores

Amira Oggas, quien fue elegida como segunda embajadora en la edición anterior, sorprendió al público al señalar que se sentía defraudada y arrepentida de formar parte del tradicional evento.

Luego del tenso momento que sacudió el Festival Nacional de la Papa en Villa Dolores, donde Amira Oggas, representante saliente del evento, expresó su descontento con la gestión municipal, lo que dejó atónitos a los asistentes y generó incomodidad entre los organizadores, el intendente local, Maximiliano Rivarola, confirmó que en la próxima edición no se elegirán "soberanas" sino que sus lugares "serán ocupados por alumnos que alcancen sus mejores promedios y por jóvenes solidarios”.

"Sinceramente, me arrepiento de haberme involucrado en este mundo irreal", aseguró la joven de 18 años en el comienzo de su discurso en el evento realizado en Valle de Traslasierra el fin de semana pasado. La joven evidenció la falta de respaldo del gobierno local hacia el evento y sus representantes: “Tal vez estas palabras no sean lo que ustedes esperaban escuchar, pero siento que este es mi deber compartir mi experiencia tal como fue. Siento que la municipalidad no le da al festival la importancia que se merece”, señaló.

Oggas, quien fue elegida como segunda embajadora en la edición anterior, sorprendió al público al señalar que se sentía defraudada y arrepentida de formar parte del tradicional evento. “Me encuentro con una mezcla de emociones, por un lado estoy emocionada por cerrar esta etapa, pero, por otro, tengo que ser honesta y decir que estoy desilusionada, con una mezcla de sabor amargo", aseguró.

Frente a esto, el conductor de la ceremonia y secretario de Gabinete de la Municipalidad de Villa Dolores, Diego Vrkljan, decidió interrumpirla y salir al cruce: “Creo que dada la responsabilidad que tenés y que tuviste representando a la ciudad, ese reclamo no es momento de hacerlo ahora”, le dijo Vrkljan a la joven. Acto seguido le pasó el micrófono a la primera embajadora, Milagros Buco Soto, quien tuvo un gran gesto y le devolvió la palabra a su colega para que pueda terminar con su discurso.

Tras el polémico accionar de la organización, el intendente Rivarola realizó el insólito anuncio, que se enmarca en línea con el intento de censura que sufrió la chica: “No estamos dispuestos a exponer a nuestros chicos a los estilos tradicionales de elección de una manera tan innecesaria; en donde sólo se contempla la belleza, denostando, en algunos casos, el esfuerzo y la inteligencia”, aseguró.

De acuerdo a lo informado por DoceTV, el intendente justificó la decisión alegando que en ese tipo de elecciones no se tienen en cuenta otras aptitudes de las personas. Si bien las disculpas llegaron en el final, siguió con su ataque hacia la joven: “Si hubo algún tipo de error, se asume y se mejora, la obsecuencia y el oportunismo no deben ser la herramienta de nuestro futuro”, afirmó.

Después del polémico hecho, Oggas amplió sus declaraciones en una entrevista por Radio Mitre. De este modo, afirmó que, a pesar de sus esfuerzos por dialogar con el director de Turismo y el intendente, nunca obtuvieron respuestas. "Nuestra intención no es menospreciar el festival, que lo amamos y es algo muy lindo. La ciudad de Villa Dolores se alimenta del turismo y esto atrae al turismo. Pero nosotras, al ser las representantes, sentimos que nos robaron los momentos que habíamos pensado pasar", afirmó.

Según la joven, su rol como embajadora era representar a Villa Dolores en otros eventos para promover el festival, algo que no se cumplió. "Estuvimos esperando hasta el último momento que reaccionaran o las cosas cambiarán y no fue así", insistió.

A su vez, contó que tuvo la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Turismo (FIT). “Pero no pude participar por razones ajenas a mí, y fue mi compañera Noelia Herrera, quien asistió en mi lugar, la verdad, agradezco no haber ido“. En ese marco, remarcó que las autoridades "no quisieron autorizar otro viaje".