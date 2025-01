Escándalo en el Festival de la Papa tras intento de censura a la reina saliente: "Me arrepiento de sumarme a este mundo irreal" Amira Oggas utilizó el escenario para expresar su descontento con la gestión municipal al asegurar que "no le da al festival la importancia que se merece". El organizador del evento sostuvo que no era "momento de hacer" ese reclamo y le quitó el micrófono. Milagros Buco Soto, la primera embajadora, tuvo un gran gesto y le devolvió la palabra a su colega para que pueda terminar con su discurso.

14 de enero, 2025 | 16.51 Un tenso momento sacudió el Festival Nacional de la Papa en Villa Dolores este fin de semana. Amira Oggas, representante saliente del evento, utilizó el escenario para expresar su descontento con la gestión municipal, lo que dejó atónitos a los asistentes y generó incomodidad entre los organizadores. "Sinceramente, me arrepiento de haberme involucrado en este mundo irreal", aseguró la joven de 18 años en Valle de Traslasierra. Oggas, quien fue elegida como segunda embajadora en la edición anterior, sorprendió al público al señalar que se sentía defraudada y arrepentida de formar parte del tradicional evento. “Me encuentro con una mezcla de emociones, por un lado estoy emocionada por cerrar esta etapa, pero, por otro, tengo que ser honesta y decir que estoy desilusionada, con una mezcla de sabor amargo", comenzó su discurso. La joven evidenció la falta de respaldo del gobierno local hacia el evento y sus representantes: “Tal vez estas palabras no sean lo que ustedes esperaban escuchar, pero siento que este es mi deber compartir mi experiencia tal como fue. Siento que la municipalidad no le da al festival la importancia que se merece”, señaló. Sus declaraciones despertaron los primeros gritos del público, silbidos y gestos de sorpresa. Frente a esto, el conductor de la ceremonia y secretario de Gabinete de la Municipalidad de Villa Dolores, Diego Vrkljan, decidió interrumpirla y salir al cruce: “Creo que dada la responsabilidad que tenés y que tuviste representando a la ciudad, ese reclamo no es momento de hacerlo ahora”, le dijo Vrkljan a la joven. Acto seguido le pasó el micrófono a la primera embajadora, Milagros Buco Soto, quien tuvo un gran gesto y le devolvió la palabra a su colega para que pueda terminar con su discurso. De esta manera, Oggas continuó con su fuerte descargo: “Desde el comienzo todo fue complicado, el día de la elección nos cortaron la luz y ni un clavel nos regalaron, no pudimos decir ni una palabra, nos bajaron y nos sacaron los atributos sin previo aviso. Los medios ya no estaban y nadie nos convocó a conferencias de prensa hasta hoy, lo sentí como una falta de respeto y empatía”, admitió. Asimismo, recordó “momentos difíciles durante el año” ya que, en varios eventos, no le proporcionaron "ni comida, ni bebida”, reveló que su coordinadora, Lara Sánchez, tuvo que “sacar dinero de su bolsillo para cubrir nuestras necesidades básicas”. La representante de la ciudad de Fátima, además, delegó culpas en el secretario de Turismo de la ciudad cordobesa, Ignacio Castro, y en el intendente de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, quien "nunca" los "convocó” y también hizo referencia a los problemas que tuvieron que enfrentar con los viajes. “Las invitaciones nunca faltaron, pero el contador de la municipalidad no quiso autorizar casi ninguno”. Escándalo en el Festival de la Papa: la reina saliente aseguró que las autoridades le "robaron los momentos" Este lunes lunes, Oggas amplió sus declaraciones en una entrevista por Radio Mitre. De este modo, afirmó que, a pesar de sus esfuerzos por dialogar con el director de Turismo y el intendente, nunca obtuvieron respuestas. "Nuestra intención no es menospreciar el festival, que lo amamos y es algo muy lindo. La ciudad de Villa Dolores se alimenta del turismo y esto atrae al turismo. Pero nosotras, al ser las representantes, sentimos que nos robaron los momentos que habíamos pensado pasar", afirmó. MÁS INFO Incendios Tandil: PBA controló el voraz incendio forestal a metros del casco urbano Según la joven, su rol como embajadora era representar a Villa Dolores en otros eventos para promover el festival, algo que no se cumplió. "Estuvimos esperando hasta el último momento que reaccionaran o las cosas cambiarán y no fue así", insistió. A su vez, contó que tuvo la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Turismo (FIT). “Pero no pude participar por razones ajenas a mí, y fue mi compañera Noelia Herrera, quien asistió en mi lugar, la verdad, agradezco no haber ido“. En ese marco, remarcó que las autoridades "no quisieron autorizar otro viaje". TWITTER

