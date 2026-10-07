Se viene la fiesta nacional del caballo: cómo es la propuesta de jineteada y peña en un pueblo a menos de 200 km de CABA

Bragado vuelve a ofrecer una de las mejores escapadas de la provincia al vestirse de tradición para recibir su celebraciones más importante. Desde este miércoles 7 y hasta el domingo 11 de octubre, la ciudad será sede de la 55° Fiesta Nacional del Caballo, una propuesta que ofrece cultura criolla, música, gastronomía, artesanías y actividades para toda la familia.

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Durante cinco jornadas habrá muestras de arte, espectáculos folclóricos, peñas, destrezas criollas y jineteadas, además de distintas actividades distribuidas entre el Museo Municipal, la Plaza 25 de Mayo, el Parque Lacunario y el campo de destrezas Don Abel Figuerón.

Música, tradición y jineteada

El cronograma de la Fiesta comenzará este miércoles a las 15, en el Museo Municipal, con un homenaje a Florencio Molina Campos, a 100 años de su primera exposición de pintura. La propuesta abarcará danza, teatro y pintura a cargo de los ballets Estampas Nativas e Integrarte.

El jueves, desde las 20, el Salón Blanco de la Municipalidad será escenario de la charla “La pampa parió a Bragado”, acompañada por canto surero y danzas tradicionales.

El viernes llegará uno de los momentos más esperados del festejo. Desde las 18.30, en la Plaza 25 de Mayo, se encenderán los fogones y quedarán habilitados el Paseo Comercial y distintas muestras artesanales y artísticas. Por la noche, el escenario mayor recibirá al Ballet Folclórico Bragado, Los Caroneros, Dante Crivelli y Valeria López Vila.

El sábado, desde las 10, el campo Don Abel Figuerón concentrará las actividades criollas, con aparte campero, concurso de aperos, demostraciones y entrevero de tropillas. A la noche actuarán Paloma Angione y Campedrinos, entre otros espectáculos.

El domingo será el turno de la tradicional Gran Jineteada, desde las 14 en el Parque Lacunario, mientras que el cierre musical será de Sele Vera y Los Pampas.

Qué hacer en Bragado durante el fin de semana largo

Más allá de la fiesta, Bragado ofrece alternativas para quienes visitan la ciudad por primera vez. La Laguna de Bragado es una opción para descansar, caminar y disfrutar del entorno natural. La Plaza 25 de Mayo y el Parque Lacunario son ideales para recorrer espacios verdes y sacar fotos.

También se puede visitar la Parroquia Santa Rosa de Lima, uno de los edificios que forman parte del patrimonio local y permiten conocer parte de la historia y arquitectura de la ciudad.

Durante octubre Bragado le sumará a sus atractivos habituales una de sus celebraciones más convocantes. Para quienes buscan un destino diferente en la provincia de Buenos Aires, la Fiesta Nacional del Caballo le agrega el atractivo perfecto.