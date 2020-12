El reconocido periodista Víctor Hugo Morales presenta una "evolución muy favorable". El relator está internado hace 48 horas. El equipo de electrofisiología que lo atiende aún no confirmó si le colocarán un marcapasos.

"Transcurridas 48 horas de su internación Víctor Hugo presenta una "evolución muy favorable" por su “mejora en la frecuencia cardíaca”", informó su familia a El Destape sobre la salud del conductor de C5N y AM750.

Víctor Hugo agradeció esta mañana en el comienzo de su programa de AM 750 “la gran emoción que ha provocado” en estas horas que compañeros y personas de las más diversas actividades se hayan acercado con sus mensajes de apoyo y preocupación.

El domingo a la tarde, Morales tuvo que ser internado por una pequeña falla cardíaca. El uruguayo sufrió una arritmia que sufre desde hace un tiempo. Ya el lunes evolucionaba "favorablemente" del problema.

Víctor Hugo Morales avisó en su programa de radio que estuvo "internado desde ayer (domingo) y por esa razón voy a tener que permanecer así un par de días". El conductor avisó en su programa de radio La Mañana que no iba a estar presente por el problema de salud.

En el inicio de su programa de ayer, Morales afirmó: "Tengo una arritmia y en estas épocas maradonianas tan especiales parece que tuvo algún percance, amanecí mareado y demás y me trajeron a una clínica. Me tengo que cuidar 48 o 72 horas por precaución y voy a estar ausente del programa".

Asimismo, ahondó en que la decisión de que permanezca internado se debe a "una cuestión de observación y prudencia de no trabajar demasiado hoy". "Me han reclamado que haga lo menos posible esta jornada, quizás mas tarde me daré el gusto de estar más tiempo", manifestó el periodista.