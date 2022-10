Crimen de Vicente López: rechazaron el sobreseimiento de la empleada

Los fiscales de la causa explicaron que la investigación a la mujer, que estuvo 13 días en prisión preventiva y luego fue liberada, "no se ha agotado".

Los fiscales de San Isidro Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería rechazaron el pedido de sobreseimiento de la empleada doméstica del matrimonio asesinado en el partido bonaerense de Vicente López, María Ninfa "Nina" Aquino. La mujer estuvo trece días presa, luego de que el ahora principal acusado, Martín Del Río, apuntara contra ella.

"Yo no entiendo por qué los fiscales están ensañados conmigo. Estoy segura que ellos en su conciencia saben que soy inocente, pero igual me quieren ver presa de nuevo. No tengo miedo, pero me estoy muriendo de tristeza", resaltó Aquino este domingo.

El abogado de "Nina", Hugo López Carribero, había presentado el pedido de sobreseimiento de su defendida, quien es una de las sospechosas por el asesinato de José Enrique Del Río, de 74 años, y María Mercedes Alonso, de 72, ocurrido el 24 de agosto pasado.

Sin embargo, los fiscales de la causa rechazaron por ahora esa solicitud: "Nos encontramos en condiciones de afirmar que la investigación no se ha agotado a su respecto y desde la misma arista, viene al caso destacar que a la fecha, no han transcurrido los plazos legales previstos".

"Merced a todo lo cual, consideramos que la petición defensista por el momento deviene prematura; ello sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la pesquisa y la producción de las diligencias enunciadas", aclararon en el fallo.

López Carribero aseguró que ante esta actitud de los fiscales "es clara la animosidad que la Justicia tiene contra la señora ´Nina´, y es muy evidente que la quieren meter presa de nuevo".

"Pero yo no lo voy a permitir. Aún cuando Martín Del Rio la quiera involucrar, jamás ´Nina´ volverá a estar presa, es el compromiso de todo mi equipo de profesionales, y el mido de manera personal", aseguró el letrado en declaraciones a Noticias Argentinas.

De todas maneras, el revés de los fiscales no es vinculante, ya que si el juez de Garantías número 1 de San Isidro, Ricardo Costa, decide otorgar el sobreseimiento la mujer quedará automáticamente libre.

Ahora la defensa de la empleada doméstica deberá esperar unos días a ver si el magistrado resuelve de esa manera, aunque también habrá que esperar la determinación del hijo mayor del matrimonio asesinado, Diego Del Río, quien se presentó como particular damnificado en la causa.

Mientras tanto, Martín del Río, detenido el pasado 7 de septiembre y único sospechoso en la causa caratulada como "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego" -delito que prevé como única pena la prisión perpetua- fue trasladado la semana pasada desde los calabozos de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro a la Unidad 48 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde quedó alojado.

Con información de NA