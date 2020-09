En épocas libres de coronavirus, lo que parece tan lejano como incierto en este momento, a solo tres meses de que comience la temporada de verano, es que las agencias inmobiliarias registraban una gran cantidad de alquileres en casas y departamentos, tanto en la costa como en los distintos puntos turísticos del país. Sin embargo, como la pandemia acostumbró, las cosas cambiaron y las vacaciones también tendrán que readecuarse.

A dónde ir en las vacaciones 2021

A pesar de que aseguran un protocolo para vacacionar en el interior del país, la continuidad de los casos de Covid-19 en el AMBA y el aumento registrado en algunas provincias, genera cierta incertidumbre por el número de contagiados que podría llegar a tener el destino turístico elegido o bien el riesgo de exposición al virus que involucra transportarse en medios compartidos como tren, avión u ómnibus. Es así que en las últimas semanas comenzó a registrarse una tendencia a la elección de quintas y casas en barrios privados como opción viable para este verano 2021. Los detalles.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) aseguraron que en las últimas semanas se incrementó en un 90% las consultas para alquilar casas de verano en el AMBA. Los destinos más solicitados se encuentran hasta 50 kilómetros lejos de la Capital Federal, porque se prioriza la accesibilidad al lugar de esparcimiento, según aseguró Alejandro Bennazar, presidente de la entidad. Tigre y la zona sur y norte del AMBA se encuentran en las zonas más demandas. Lo importante para los inquilinos, de acuerdo a la página de CIA, es “no tener que desplazarse muchos kilómetros ni cruzar fronteras internas”.

“La demanda creció fundamentalmente en countries más que en quintas por un tema de seguridad. Por efecto de la pandemia y sus limitaciones se genera incertidumbre con respecto a la posibilidad de viajes en el verano, eso hizo que la demanda aumentara. Por otro lado, la oferta en casas de barrios privados siempre fue escasa.” dijo José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, al explicar los notables aumentos con respecto al año pasado. Es que el barrio privado es una opción muy confortable pero no tiene alcance transversal como la costa, por ejemplo. De hecho, Rozados aseguró que “es difícil poder conseguir un alquiler por menos de 1000 dólares”. Lo cierto es que muchas de las casas en barrios privados son bienes de propietarios que suelen viajar al exterior y, cuando queda la casa vacante, la publican en alquiler. Al verse los viajes restringidos, explicó Rozados, “los propietarios no saben qué van a hacer”, no hay valores fijos cerrados y esa incertidumbre hace presión en los precios. Además, desde el sector inmobiliario aseguran que, particularmente este año, varios inquilinos planifican vacaciones “de hasta dos o tres meses”, lo cual también encarece el valor.

Los precios de la temporada de verano

Las consultas en las inmobiliarias empezaron en agosto. Hablar de un tope de valor es difícil, pero solo en enero se podría llegar a pagar hasta U$S5000 por casas de categoría exclusiva, según Rozados. De todos modos, el valor promedio para ese mes es U$S1500. Por otro lado, a modo de ejemplo, brindado desde la CIA, una casa para nueve personas, con dos a tres dormitorios, pileta y parrilla, podría costar alrededor de U$S 2500 mensuales. “Todo depende del barrio, la localización, si el lote es perimetral o central, si tiene vista a la laguna y las comodidades, pero básicamente la gente lo que busca es que tenga pileta, porque los amenities en el barrio privado estarán limitados”, detalló el dirigente de Reporte Inmobiliario.

Santiago Galli, integrante de Estudio Uno Propiedades, explicó que cobrar en dólares no está regularizado pero "no es ilegal" puesto que se trata de un pacto entre el propietario y el inquilino. "El dueño pone un valor aconsejado por la inmobiliaria. Generalmente, de un año a otro los alquileres aumentan entre un 30% y un 35%. Esta vez habrá que ajustarse un poco más, muchos dueños no saben aún cuánto cobrar ni que van a hacer, viajar o no" comentó Galli.

Igualmente, las cotizaciones también se pueden arreglar en pesos. En Zona Oeste, por ejemplo, se calcula que las casas cotizarían para toda la temporada entre $450 mil a $600 mil. Febrero podría costar alrededor de $150 mil, sin incluir servicios y expensas.

Cómo serán las vacaciones 2021 en la Costa

Desde la Costa Atlántica mantienen un panorama en línea con la situación. “Aunque se mantendrán protocolos, tendremos una temporada adaptada al Covid, ajustada al 40%. Es cierto que se habla de un alquiler por más tiempo de lo común. En la costa, una casa de alta categoría, cerca del mar, con pileta, podría costar alrededor de 150 mil dólares por quincena y 250 mil dólares mensuales. En barrios privados se habla de un precio de hasta USD 12 mil mensuales y hasta USD 25.000 por la temporada”, comentó Gerardo Barg, dueño de Barg Propiedades, inmobiliaria marplatense. El Martillero Público estimó que la caída de la demanda en la costa será mayor al 20%, aunque cree que es muy pronto para determinar una cifra, y que Los Troncos y Playa Grande son las zonas más demandadas. "Son casas generalmente destinadas para un público que suele viajar al exterior y en esta ocasión no pudo", aseguró Barg. De todos modos, los precios son estimados y se cree que para octubre se cerrarán los valores definitivos.

Algo similar sucede con las casas-quintas. Según las primeras consideraciones estimadas, una casa de cuatro dormitorios, tres baños, pileta y parrilla oscila entre los $80.000 y $120.000 pesos mensuales. De acuerdo a la zona, pueden alcanzar los $150.000. Al igual que los barrios privados, el interés por las quintas creció significativamente a mitad de año. Esta opción es, dentro de los valores contemplados, una opción más accesible que una casa en un country.

Sin embargo, para cualquier variable presentada se espera que su demanda decaiga más adelante y empiece a crecer la oferta (lo que bajaría sus valores), de acuerdo a las definiciones que se den a conocer para vacacionar en la Costa, según Rozados.

Aunque aún no está definida la fecha del posible lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó en un acto realizado en Chascomús: "Ya vamos a tener noticias, temporada va a haber. Vamos a trabajar con todos los intendentes, no sólo de la Costa Atlántica, sino de todos los destinos para tener la mejor temporada posible".

Allí, donde anunció la creación del Fondo Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, de 300 millones de pesos, aseguró que el turismo "será uno de los ejes de la reactivación económica en la provincia de Buenos Aires".

Los municipios de la Costa Atlántica presentaron diferentes protocolos para implementar medidas preventivas contra el Covid-19 y aún esperan respuestas. Por otro lado, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dio a conocer en declaraciones radiales que "se está estudiando" que la próxima temporada veraniega empiece en diciembre y termine en abril, que las salidas se den "de forma ordenada" y a partir de reservas por Internet.