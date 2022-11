Día mundial del veganismo: cuántos veganos hay en Argentina

Este 1° de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, jornada sumamente especial en todo el mundo. En Argentina, este movimiento tiene cada vez más adherencias. Pero, ¿cuántos veganos hay en el país?

Cada 1° de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, jornada en la que diversas organizaciones de todas partes aprovechan para hacer visible una lucha que viene haciendo efecto en todo el planeta. Es que, de acuerdo a diversos estudios, cada vez hay más veganos en el mundo. Y la Argentina, precisamente, no es la excepción.

Qué es el veganismo

Las personas veganas no comen alimentos de origen animal: desde carnes hasta lácteos, huevos o miel. Por lo tanto, la dieta que siguen es a base de plantas. De acuerdo a lo que indican en The Vegan Society, ser vegano "es una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible y viable, todas las formas de explotación y crueldad de los animales para obtener alimentos, ropa o cualquier otro propósito".

Veganos en Argentina reclaman en el Obelisco.

Asimismo, y de acuerdo a lo que le precisó Manuel Alfredo Martí -presidente de la Unión Vegana Argentina (UVA)- a El Destape, ser vegano es mucho más que no comer carne o alimentos de origen animal. "La ciencia lo ha dicho claramente a través del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático) que la mayor responsable del cambio climático es la industria de la carne. Esta reflexión que nos llega a todos para reconocer a los animales como seres sintientes y salvarlos de la masacre diaria repercute en el planeta como ninguna otra cosa". Y resaltó que "la industria de la carne es la mayor responsable del cambio climático y por eso es importante para el planeta dejar de consumir proteína de origen animal".

Cuándo se empezó a celebrar el Día Mundial del Veganismo

Mucho tiempo antes de que se comenzara a visibilizar la lucha del veganismo, lo único que existía era la Vegetarian Society (Sociedad Vegetariana), fundada en 1847 para debatir sobre los tipos de vegetarianismo. La palabra "Vegan" (vegano) se comenzó a acuñar en 1944, en Reino Unido. Allí se marcó una distinción entre los que no comen carne (vegetarianismo) y los que no consumen ningún alimento de origen animal. Incluso, aquel año, Donald Watson y su pareja Elsie Shrigley fundaron The Vegan Society. Recién en 1994, cada 1° de noviembre, se decretó el Día Mundial del Veganismo.

El veganismo pide tomar conciencia sobre la vida de los animales.

Cuántas personas son veganas en el mundo

De acuerdo a un estudio que realizó Euromonitor, cada vez hay más personas que se suman a las dietas veganas, vegetarianas o flexitarianas. Este último ámbito que representa a la gente que consume alimentos de origen animal de vez en cuando o eventos sociales, está constituido por el 42% de la población del mundo. En cuanto a los vegetarianos, hay un 6% de personas; mientras que el 4% de la población mundial está conformada por veganos, según dicho informe.

Existen cientos de platos veganos para comer que son deliciosos.

Cuánta gente es vegana, vegatariana o flexitariana en la Argentina

Manuel Martí, titular de la UVA, también comentó que una encuestadora arrojó datos precisos sobre cuánta gente es vegana, vegetariana o flexitariana en la Argentina. Y los resultados, según le indicó a este medio, son sorprendentes. "La primera vez en la historia que se midió la población vegana y vegetariana en la Argentina fue en el año 2019 y fue realizada por la Unión Vegana Argentina (UVA), que contrató a la empresa Kantar para que hiciera la medición. En aquel momento, el resultado fue que el 9% de la población argentina era vegana o vegetariana", comentó Manuel Martí.

En 2020, la medición se volvió a repetir y tuvo un incremento importante. Según el titular de la UVA, "la población vegana o vegetariana llegó al 12%". Asimismo, dicha entidad pidió que también se midiera a la población flexitariana, que arrojó una cifra muy interesante: "Dio que era un 12% más". Es decir que el 24% de la población en Argentina es vegana, vegetariana o flexitariana.

"Ya pasaron más de dos años y no pudimos volver a hacer la medición por cuestiones de recursos económicos, pero con esas mediciones nos quedó clara la tendencia, que va con la tendencia mundial", agregó Martí. Y concluyó que "el flexitarianismo es lo que más está creciendo en todo el mundo".