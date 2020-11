El secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, dio detalles del programa de vacunación contra el coronavirus en la Argentina y adelantó que podría comenzar en un mes. En una entrevista con El Destape Radio contó que ya comenzaron a pensar la logística para poder realizar la vacunación masiva.

"Pretendemos que el tiempo que pase desde que llega la vacuna hasta que se haga la vacunación sea en el plazo de un mes en todo el territorio nacional", afirmó Medina y alertó que algunas vacunas tienen dos dosis.

"Queremos hacer la vacunación lo más rápido posible, en la medida que vayan llegando ir distribuyendo y tener todo preparado en todo el territorio nacional", sostuvo Medina en una entrevista con El Destape Radio. El funcionario explicó que se necesitará logística para el traslado, el almacenamiento y el resguardo.

Medina contó que se necesitarán miles de vacunadores, jeringas y también agujas. "Creemos que van a ser los estudiantes universitarios quienes se van a sumar a la vacunación", explicó el funcionario, que además alertó que tienen que evitar que las personas se contagien en las filas de espera para colocársela.

El secretario de Calidad en Salud volvió a aclarar que la vacuna no será obligatoria y que buscarán apelar a la persuasión para que todos los argentinos estén vacunados. "La mayoría de la población va a querer vacunarse y nuestra tarea es transmitir la importancia social de la vacunación. No es que sólo se está protegiendo uno, sino que en la medida en que sea una cadena, estamos protegiendo a los demás", explicó y aclaró que aún no se definió si los docentes van a ser prioridad en la vacunación.

Medina contó que la vacuna será prioridad en un principio para los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y los pacientes de riesgo. "Las Fuerzas Armadas van a apoyar con la logística en todo el país", dijo.

El funcionario explicó que la logística de la vacuna dependerá de cuál será finalmente la que se compre en la Argentina. Algunas necesitan una refrigeración de -3 grados, mientras que otras -180 grados. "Algunas viene como unidosis y otras como multidosis, las unidosis requieren mayor espacio, mientras que las multidosis una vez abiertas deben aprovecharse para vacunar a varias personas", sostuvo.