Intendente de Necochea: “Perdimos turismo de larga distancia y recuperamos al de la zona”

El Intendente de Necochea, Arturo Rojas, contó cómo fueron los primeros días del año en materia turística en esta temporada de verano 2025. “Perdimos turismo de larga distancia y recuperamos al de la zona”, afirmó en El Destape Radio AM 1070. El jefe comunal explicó que “ha habido un cambio en la forma de vacacionar”, ya que las familias no se van 15 días seguidos sino que hacen “escapadas de fin de semana” o van entre “3 o 4 días”.

Por otra parte, y amén de que durante el mes de diciembre el clima no fue caluroso, “en el caso de Necochea tuvimos muchos eventos deportivos, gastronómicos, culturales, lo que hizo que fuera un mes muy bueno”.

“Cambió el público que elige a Necochea, porque ahora la ciudad tiene las características de ser una ciudad turística para un público familiar, donde hay actividades en la playa, en el puerto, en el rio, travesías 4x4, y un complejo de aguas termales”, detalló el intendente.

Finalmente explicó que en la ciudad hay variables para todos los bolsillo: “hay gastronomía para todos; hay quienes eligen almorzar en la playa, al aire libre, y sino hay restaurantes también. Tenemos campings, hoteles, y departamentos con todos los servicios”.

Casi el 80% de los argentinos no se irá de vacaciones

Una encuesta reveló que el 77,20% de los argentinos no se tomó ni tomará vacaciones durante esta temporada de verano 2025 y apenas un 6,6% lo hará, aunque no suele vacacionar. Además, se detalló que entre los votantes de Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, un 67,30% que no se irá a ningún lado este verano.

Los resultados de la encuesta

La Consultora Pulso Research realizó una encuesta denominada denominado "Brújula Social" y preguntó a casi 2.000 personas si viajaron o tienen pensado realizar un viaje de vacaciones durante la temporada 2025. El 77,20% de los encuestados respondió que no, mientras que el 16,10% dijo que sí.

En el desglose del 77,20% de los que indicaron que no harán un viaje de descanso este verano, el 27,8% contestó que "suele viajar en verano" pero que esta vez no lo hará, mientras que el 49,4% aseguró que "nunca viaja por vacaciones" en esta época del año. Del 16,10% que si lo hará, se desprende que un 9,5% vacacionará en verano "como todos los años" y un 6,6% viajará aunque "no suele" hacerlo. Por su parte, un restante 6,7% "no sabe"