Vaca Muerta: un conflicto vecinal y un reclamo mapuche bloquean la zona

Los primeros piden que se acelere el proceso de relevamiento territorial. Y los segundos reclaman por la presión del agua. Desde la provincia hablan de un "clima político enrarecido" vinculado a la oposición.

Un corte y bloqueo inesperado se dio hoy en la zona de Vaca Muerta donde se encuentra el yacimiento petrolífero. Se trata de la localidad neuquina de Añelo. La medida de fuerza la tomaron vecinos de la ciudad y el pueblo mapuche. Los primeros piden que se acelere el proceso de relevamiento territorial. Y los segundos, reclaman por la presión del agua.

Por un lado, los habitantes de la zona denuncian que no hay presión suficiente en las casas de Añelo. La provincia responsabiliza al municipio y al EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento). Ambas partes, vecinos y el EPAS, se reunieron hoy para llegar a un acuerdo y una solución técnica, contaron a El Destape fuentes de la gobernación neuquina.

Por el otro, los mapuche presentaron una serie de reclamos, aunque el más importante refiere al relevamiento territorial. Este punto está avanzado pero ante la renuncia de la titular de lNAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, está demorado. "Que se firme de manera urgente el decreto que designa al presidente del INAI, ya que la falta de designación oficial retrasa el relevamiento territorial y afecta derechos de todos los pueblos originarios del país", reclamaron hoy desde la Confederación Mapuche de Neuquén.

Desde el gobierno neuquino responden: "Eso está cumpliéndose con los plazos normalmente. El tema es que con la renuncia de Odarda sufrió alguna demora". En agosto, Magdalena Odarda renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por razones de salud y en su lugar fue designada Analía Noriega. Pero no está el decreto y la situación está frenada.

En Neuquén llamó la atención que el bloqueo mapuche haya sido intempestivo. "Este tipo de situaciones siempre se avisa unas horas antes. Acá no pasó", explicó una fuente del riñón del gobernador Omar Gutiérrez. El bloqueo continúa. "No es un reclamo atendible", contestan desde esa provincia. Por lo tanto, aún sigue sin solución y por el momento no serán desalojadas las protestas en los ingresos a Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayen y Puesto Hernández.

Entre otros reclamos, los mapuches exigen: "El cierre y la entrega de las carpetas comenzadas hace más de un año, y la continuidad del relevamiento en nuestra zonal, sumando al relevamiento al Lof Campo Maripe y Lof Wirkaleo. Que se deje de imponer el criterio inconstitucional y arbitrario que limita la posesión mapuche al año 2006. La posesión actual tradicional y pública debe considerarse al momento de realizar el relevamiento, para no pisotear aún más los derechos territoriales. Que se registren las personerías jurídicas de las comunidades a las que hace años y pese a cumplir todos los requisitos fijados se les niega injustificadamente el registro aún con el fallo favorable de la corte suprema del año 2013. Y el acceso a un derecho humano básico, como provisión de agua potable para todas las comunidades".

Autoridades de Neuquén creen que "es un reclamo extemporáneo que están haciendo". Y apuntan, en diálogo con El Destape, a "algún referente de la oposición ligado a Mauricio Macri", a "un clima político enrarecido" y a las elecciones venideras por la repentina medida de fuerza mapuche.

En Neuquén se desdoblarían las elecciones a gobernador, adelantaron desde esa provincia a este portal. Los comicios se harían en abril o junio. Al momento hay algunos nombres para disputar ese lugar por el que no puede ir el actual mandatario Omar Gutiérrez, que ya lleva dos períodos consecutivos desde 2015.

Por el oficialismo irá el actual vice de Gutiérrez, Marcos Koopmann. Por el radicalismo y una parte de Juntos por el Cambio Pablo Cervi. Está el caso de Rolando Figueroa, que dejó el MPN y realizó un acuerdo con Mauricio Macri. Por su lado, Javier Milei tendrá su candidato: Carlos Eguía, un histórico conductor de radio y TV de Neuquén. Y por el FdT Ramón Rioseco, aunque también se especula con las candidaturas de Darío Martínez (exSecretario de Energía) y del senador Oscar Parrilli.