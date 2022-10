Un avión de Latam que iba de Santiago a Asunción casi se estrella por un temporal: mirá el video

El pánico se apoderó de los pasajeros y una de ellas contó que llegó a despedirse de su propia hija a bordo. La aeronave quedó con la trompa completamente destruida

Un momento de pánico se vivió entre los pasajeros del vuelo de Latam que unió Santiago de Chile con Asunción el último jueves. debido a un fuerte temporal que sucedió en medio del viaje y obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en la capital paraguaya, luego de estar al borde de estrellarse.

El episodio trascendió por el video que filmó uno de los pasajeros en medio de las turbulencias, en el que se puede ver toda la cabina de la aeronave moviéndose violentamente. "Por favor, Dios santo, qué bárbaro eh, ufff...", se le oye decir al autor de la filmación de forma desesperada.

“Entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro”, narró una pasajera, la ex modelo paraguaya Pabla Thomen, en declaraciones a Monumental Radio.

“Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón. Mi hija le abrazó porque pensó que era su papá. Gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico”, prosiguió Thomen.

La modelo relató que la situación de pánico llegó al punto de que comenzó a despedirse de su hija: “Todos estaban gritando. Había gente que necesitaba asistencia médica, oxígeno. En ese momento tenía que demostrar a mi hija que estábamos bien. Y en el último (momento), con toda la angustia me despedía de mi hija, diciéndole que la amaba y adoraba”.

El avión, de tamaño mediano y que llevaba en total unos 40 pasajeros, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Asunción con la trompa completamente destruida y algunos problemas mecánicos adicionales. Afortunadamente, no hubo heridos entre las personas a bordo.

Horas más tarde, Latam emitió un comunicado oficial para aclarar lo ocurrido. "El miércoles 26 de octubre, el vuelo LA1325 (Santiago de Chile-Asunción) atravesó condiciones meteorológicas severas durante su trayecto de vuelo. La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción, procedimiento que se realizó sin inconvenientes a las 23:09 (hora local). Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones”.

De este modo, la empresa desmintió versiones acerca de que el avión debió desviarse primero a Foz de Iguazú para recién luego aterrizar en la capital paraguaya. Finalmente, el comunicado concluyó: “Latam Airlines Paraguay lamenta los inconvenientes que esta situación meteorológica pueda haber causado a sus pasajeros”.