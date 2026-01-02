Los cuatro ojos de agua cristalinos para descubrir en verano en Córdoba

Empezó la temporada de verano 2026 y Córdoba vuelve a posicionarse como uno de los destinos preferidos para miles de argentinos que eligen las maravillas de la provincia mediterránea. Entre las múltiples opciones por descubrir a lo largo y ancho del distrito se destacan cuatro ríos cristalinos para escapar del calor en una experiencia inmersiva con la naturaleza por excelencia.

Los cuatro ríos cristalinos para visitar en Córdoba

Río San Guillermo

Considerado uno de los pocos ríos cordobeses de aguas “turquesas”, el Río San Guillermo desciende de Los Gigantes y es alimentado por el Río Guasta. El curso se destaca por su paso por la pequeña localidad de Cruz de Caña y luego, se dirige rumbo a Soto, donde se pierde en bañados.

Cómo llegar al Río San Guillermo

Desde Cruz de Caña, llegar al Río San Guillermo es un recorrido breve y serrano. Se toma la Ruta Provincial 15 hacia el oeste y, tras pocos kilómetros, se accede por caminos rurales señalizados.

Río Quillinzo

El río Quillinzo nace en las sierras de los Comechingones y se origina por varios afluentes. Su cauce es sereno y la magnificencia de su paisaje sublime.

Sus aguas cristalinas y de una pureza inigualable lo convierten en uno de los ríos más límpidos de la provincia de Córdoba.

Cómo llegar al Río Quillinzo

Llegar al Río Quillinzo implica internarse en el sur del valle de Calamuchita. Desde Córdoba capital se viaja por la Ruta Provincial 5 hasta Villa General Belgrano y luego se continúa hacia La Cruz. Desde allí, un camino provincial conduce al paraje Quillinzo, donde el río aparece entre sierras y monte nativo.

Río Quilpo

Ubicado a 4 km del centro de San Marcos Sierras, de aguas tibias y cristalinas, el Río Quilpo nace de la confluencia de los poderosos rio San Gregorio y rio Pinto. Con un recorrido de varios kilometros, permite acceder a varias bajadas al mismo, cada una con su sello distintivo: zonas bajas ideales para niños, piletones mas profundos para nadar y andar en kayak o cascadas para masajes naturales.

El más cercano es el Camping Municipal, luego mas lejos, siendo Tres Piletas, Vado Lopez y Casa de Piedra.

Cómo llegar al Río Quilpo

Desde el centro del pueblo se toma el camino hacia el norte, siguiendo carteles que indican el acceso al río. Tras algunos kilómetros, mayormente de tierra, se arriba a balnearios y sectores naturales.

Río Soto

Entre el canto de los pájaros y mucha tranquilidad, el río Soto invita a disfrutar de la frescura de sus aguas y sus playas bajo la sombra de grandes arboledas. A solo unos seis kilómetros desde el acceso sur por RP 15 es posible encontrar el balneario La Toma.

Natural y agreste, se trata de un lugar único para disfrutar de los cerros y ollas de agua que se forman entre las piedras. Además, es abundante en fauna silvestre y vegetación autóctona, y en verano cuenta con todos los servicios básicos para que el visitante no se tenga que preocupar por nada. Hay proveedurías, sanitarios y camping con asadores.

Cómo llegar al Río Soto

Desde la capital provincial se viaja por la Ruta Nacional 38 hasta Villa de Soto. A pocos minutos del centro, distintos accesos permiten llegar al río, que atraviesa la localidad. El recorrido es mayormente asfaltado y está bien señalizado.