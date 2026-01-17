La paradisiaca isla oculta que Argentina casi pierde en manos de Paraguay, ¿cómo llegar?

Ubicada en el corazón del Paraná y popularizada como “el Caribe correntino”, la Isla Apipé Grande condensa hoy uno de los puntos turísticos más apasionantes de Argentina, pero que tiempo atrás casi pierde en manos de Paraguay.

El rincón de arena blanca, aguas cristalinas y belleza incomparable, aún permanece alejado de los circuitos masivos, por lo que descubrirla se erige como una oportunidad para adentrarse en la biosfera litoraleña.

¿Cómo es la Isla Apipé Grande?

A sólo 14 kilómetros de Ituzaingó, en plena Reserva Natural Apipé, la Isla Apipé Grande ofrece una variedad de paisajes que incluyen selvas en galería, pastizales y lagunas. Su entorno es el refugio de una fauna diversa, como yacarés, monos carayá y carpinchos. La experiencia del visitante se complementa con excursiones en sulky, paseos en bicicleta, cabalgatas y travesías en lancha, permitiendo descubrir rincones únicos del ecosistema litoraleño.

Si bien este paraíso se encuentra en tierras argentinas, está rodeada por aguas del Paraná que pertenecen a Paraguay, lo que generó tiempo atrás disputas territoriales con el país vecino.

En materia de hospedajes, Apipé Grande cuenta con opciones que van desde cabañas y un ecolodge hasta un camping y un hostel, además de servicios esenciales como supermercado, farmacia y centro de salud.

¿Cómo llegar a la Isla Apipé Grande?

La mejor forma de llegar es a través de un paseo en lancha desde el Puerto de Ituzaingó, con un recorrido de 30 minutos que permite disfrutar de la inmensidad del Paraná antes de arribar a este paraíso escondido.