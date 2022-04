El fallo que reconoció la tripe filiación en Salta y se volvió viral: un niño llevará el apellido de su madre y dos padres

Se trata del papá biológico y el de crianza. El celebrado fallo se dio en Salta, durante agosto pasado. "Lo único que interesa es multiplicar amor", le escribió la jueza.

En las últimas horas se hizo viral una historia a través de redes sociales donde una jueza, mediante un fallo inesperado -y muy celebrado-, ordenó la inscripción de un niño como hijo de su madre y de dos padres. Se trata del padre biológico y del hombre que convivía con la madre cuando nació. Al parecer, cuando nació, el conviviente lo anotó como hijo propio pero al año la mamá falleció y el segundo hombre se enteró que el padre era otro cuando demandó el reconocimiento filiatorio. Fue en el Juzgado de Familia de Orán, Salta, en agosto pasado.

Quien es el padre biológico relató que conoció a la madre del niño hace unos años, con quien mantuvo una relación sentimental por un tiempo. Luego de un año de no tener ningún tipo de contacto, se enteró que había tenido un hijo y la propia mujer le manifestó que existía la posibilidad de que fuera suyo. La prueba de ADN dio positivo y él le comunicó a la madre su deseo de hacerse cargo. Pero semanas más tarde, la progenitora falleció.

Por su parte, el conviviente contó que conoció a su ahora expareja en el lugar de trabajo durante el 2017. Al año siguiente comenzaron con la convivencia y el acompañamiento durante todo el embarazo hasta el 2019, cuando el niño nació. La mujer falleció durante septiembre del 2020. Este sostiene que tomó conocimiento de la existencia del primero al momento de la muerte de su pareja. Frente a esta situación, el padre de crianza pidió compartir la paternidad porque el desplazamiento de su persona como progenitor podría impactar de forma perjudicial en la personalidad del niño "por las secuelas de perder, primero a su madre y luego a su padre". Se solicitó que se otorgue el reconocimiento de la "pluriparentalidad" para así proteger el vínculo afectivo del niño con el papá y el resto del grupo familiar.

Ante esto, durante la audiencia, el padre de sangre dejó en claro querer "lo mejor para el niño" y reconocer "que lo único que conoce como papá" es al de crianza, con quien pasó su tiempo de vida. Si bien manifestó que desconoce cómo harán para criarlo entre los dos, dijo aceptar la triple filiación porque "demasiada tristeza se produjo con la muerte de la progenitora del niño" y no quiere que "se vuelva un trofeo".

A partir de ellos, ambas partes aceptaron ser reconocidos como padres junto a la madre del niño. Además acordaron: cuidado compartido -con residencia principal en el domicilio del progenitor socioafectivo-, alimentos, régimen de comunciación amplio, vinculación de forma progresiva, régimen de visita amplio, que el niño mantenga el nombre y apellido de nacimiento y se le adicione el apellido del progenitor biológico. Además la jueza le hizo saber que tienen la obligación de darle a conocer al niño su realidad biológica socioafectiva.

El fallo a favor de la triple filiación

La jueza dictaminó que ambos padres reclaman por su hijo y "desean brindarle amor, protección, vivencias, alimentos y cuidados". Para basarse en dicho fallo destacó el "carácter plural" de las familias de la Corte Interamericana, remarcando que no hay un concepto "cerrado" ni "tradicional" de familia. Y sostuvo: "¿Cómo desplazar a ese padre que amó y cuidó al niño durante estos dos años de vida? Al único que reconoce como padre. El padre biológico afirmó que quería sumar afectos y no desplazarlo al mismo". Por otro lado, agregó: "No se trata de desplazar a nadie sino de multiplicar los afectos en clave de derechos humanos". Mientras que al mismo tiempo destacó que "pocas veces se ven, en los Tribunales de Familia, personas con tanta madurez emocional con herramientas para prohijar"; además de mostrar ganas para resolver el conflicto rápidamente y ofrecer respuestas o soluciones.

La explicación de la jueza al niño, citando a Harry Potter

Para cerrar, la jueza le escribió un texto al niño para cuando crezca: "Soy Ana María, la jueza que reconoció tu derecho a tener una mamá y dos papás. Te escribo porque tenés derecho a que te cuente lo que decidí y por qué lo hice. Sobre tu mamá, que lamentablemente ya no está entre nosotros, quiero dejarte la frase que le dijo Albus Dumbledore al pequeño Harry Potter: 'Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por tí es algo que deja marcas. No una cicatriz, ni algún otro signo visible… el haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre'".

Sobre esto, sostuvo: "Además de tu mamá, tenés dos papás. ¿Cómo puede ser posible esto? También por amor. Los dos te aman por igual y son tus papás. Uno de ellos es tu papá genético, biológico. El otro papá es el que se ocupó de vos durante tus primeros años de vida en forma exclusiva". Y sentenció: "Lo único que hice fue reconocer el derecho que tenés a tener dos papás que te críen, te cuiden. Porque en definitiva lo único que interesa es multiplicar amor. Espero que seas muy feliz y estés siempre orgulloso de tu mamá y de los papás que la vida te dio".