Triple crimen en Varela: "El Tío" fue imputado por su rol central en la organización

La Justicia federal dio un paso decisivo en la investigación del brutal triple femicidio narco que conmocionó a Florencio Varela y a todo el país, con el procesamiento de un hombre considerado clave en la logística de la banda criminal. Se trata de Jesús Bernabé Mallón, de 42 años, conocido bajo el alias de “El Tío”, a quien el Juzgado Federal de Morón imputó por su rol central dentro de la organización que planificó y ejecutó el asesinato de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).







El magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal nro. 2 de Morón, consideró en su fallo que “El Tío” realizó “aportes esenciales e imprescindibles para la concreción” del plan criminal, actuando dentro de un esquema de división de tareas que abarcó desde la planificación y logística hasta el sometimiento y posterior homicidio de las tres jóvenes. Mallón está acusado específicamente de cumplir tareas logísticas y de encubrimiento para la banda.

La detención del operador logístico y las pruebas secuestradas

“El Tío” fue detenido en diciembre pasado por efectivos de la DDI La Matanza cuando se encontraba en una vivienda de Berazategui, en un momento en que intentaba fugarse. Su captura fue un punto de inflexión en la pesquisa. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, vehículo que, según la investigación, habría sido utilizado por Mallón en encuentros previos considerados claves para el avance de la organización criminal.

De acuerdo a la investigación, Mallón mantenía contacto directo y sostenido con otros integrantes de la banda. Bajo su alias, operaba como un referente interno, encargado de la logística y el encubrimiento de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, las cuales se encubrían bajo la fachada de un comercio aparentemente legal. Su presencia junto a otros miembros en las semanas previas al crimen lo ubicó como un actor central para la materialización del plan homicida.





Otros imputados y el alcance de la investigación

El mismo auto judicial también dispuso el procesamiento de Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta. Ambos están acusados de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal, realizando maniobras para eliminar pruebas y dificultar la labor de la Justicia.

La nómina de detenidos en esta compleja causa narco continúa creciendo. Anteriormente, ya habían sido arrestados Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” (quien aguarda su extradición en Perú), y su presunto cómplice, Matías Agustín Ozorio. Además, están detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes fueron sorprendidos por la Policía limpiando manchas de sangre en la propiedad donde se hallaron los restos de las víctimas.

A esta lista se suman Lázaro Víctor Sotacuro (41), señalado como el conductor que trasladó a las chicas a la casa de Varela; Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría hecho los pozos para enterrar los cuerpos; y Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro.

Un crimen que expuso la brutalidad del narcotráfico

El triple femicidio, ocurrido el 19 de septiembre del año pasado en una vivienda de Florencio Varela, expuso ante la sociedad la extrema brutalidad del accionar de las bandas narcocriminales que operan en el Conurbano bonaerense. Según la fiscalía, el lugar fue elegido específicamente para someter a las jóvenes a un “sufrimiento inhumano”, siendo posteriormente asesinadas y mutiladas.

Hasta el momento, la causa acumula a diez personas detenidas, la mayoría acusadas de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. La Justicia aguarda ahora los resultados de pericias clave sobre los teléfonos celulares y vehículos secuestrados, que podrían aportar nuevas pruebas para reconstruir con mayor precisión la logística del caso y afianzar las responsabilidades dentro de la estructura criminal.

El procesamiento de “El Tío” marca un avance significativo en la búsqueda de justicia para Brenda, Morena y Lara, acercando a la Justicia a los cerebros logísticos que hicieron posible esta tragedia que aún estremece al país.

