Viajando en Trenes Argentinos descubrió a los gauchos judíos y las historias más peculiares detrás de los vagones: quién es "El topo por el mundo"

Este economista traspasó la pantalla con su fascinación por los trenes cuando decidió crear "Topo por el mundo". El youtuber ferroviario no tiene un lugar de residencia fijo. Desde los vagones. trabaja, descubre nuevos lugares, conoce desconocidos y desentraña puntos perdidos en los mapas.

Pablo Levinton Fruchtengarten, mejor conocido como "Topo por El Mundo" por su canal de YouTube, se formó como economista, pero su día a día transcurre lejos de las finanzas. El 90% de su vida se la pasa viajando, sobre todo en tren. Quizás porque es de Remedios de Escalada, zona sur del Conurbano Bonaerense, “la ciudad ferroviaria”, no negocia su pasión por los vagones. “Es un medio de transporte con mucha personalidad, se lo reconoce en todos los países del mundo", dice para explicar por qué para él es mejor andar sobre rieles. Desde hablar con los últimos gauchos judíos, emocionarse con personas que hace 30 años que no pisaban un tren hasta revelar que todavía tiene su casa abandonada en China, las historias más increíbles que revolucionaron la plataforma.

Topo no tiene "un lugar de residencia fijo” porque ya no lo necesita. Tiene al tren. Desde sus formaciones trabaja, descubre nuevos lugares, conoce desconocidos y desentraña puntos perdidos en los mapas, tanto de Argentina como del mundo. El tren no sólo es su casa y su medio de transporte, también es un compromiso. Su objetivo es ponerlo en valor en un país en el que fue muy vapuleado. “Es una forma de demostrar que existe ese medio de transporte en la Argentina que muchos desconocen", expresó. Para demostrar aún más el fuerte lazo que lo une con los rieles, utilizó sus dotes de economista para calcular cuántas horas promedio viaja: "Entre 10 y 15 horas al horas al mes. Por año serían 150/200 horas. Debo pasar las 1000 horas arriba".

Eran muchas las voces que reclamaban la vuelta del tren a lugares a los que había dejado de llevar después del "ramal que para, ramal que cierra" que caracterizó a los noventa. En el transcurso de 2022, muchos recorridos volvieron (como Buenos Aires - Pehuajó; Buenos Aires - Rufino; Buenos Aires - Junín; Buenos Aires - Justo Daract; Rosario - Cañada de Gómez; Posadas - Encarnación de Paraguay, entre otros) . Si alguien estaba al tanto de esta situación era Pablo, quien visibiliza desde hace dos años la calidad del servicio ferroviario en Argentina en cada uno de sus videos.

Si bien trabaja de lo que estudió, su verdadera vocación la forjó a través de los videos en YouTube viajando por el mundo. Un amigo suyo le dio el envión que necesitaba para ser creador de contenidos cuando él estaba viviendo en China. “Hice un video mostrando cómo me fui a vivir allá, con fotos poco profesionales, y por la poca conexión con las redes no sabía que existía el concepto de youtuber como tal”, comentó. La pasión de viajar en tren no vino de un momento a otro, es algo que existe desde pequeño. Él habla de una ´cuestión de orígenes´" remarcó. Y amplió: "Soy de Remedios de Escalada y es la ciudad ferroviaria. Siempre significó algo muy importante no solamente por el barrio, sino porque los amigos son de familias ferroviarias”.

El primer video que publicó en 2020 tuvo 500 reproducciones. Al poco tiempo llegó a las 1000. Los números no eran trascendentes de acuerdo a los parámetros estadísticos de la plataforma, pero para Pablo fue el primer indicio de que estaba por buen camino. “Era un montón, en mi cabeza 500 personas era una barbaridad. A partir de ahí empecé a subir videos”, dijo. Hubo situaciones que generaron algunos parates en su trabajo como youtuber: en 2020 murió su papá, y los vaivenes de la pandemia, sumado a que no tenía un lugar de residencia fijo generó que dejara de lado las redes sociales: "Fue un estanque bastante grande". Recién a mediados de 2021 se animó a documentar más su cotidianeidad en los viajes, hasta lograr una solidez que le permitió ser “Topo por el Mundo”. "Me sentía a la deriva pero contento. En un día aprendo lo mismo que en cualquier otro lado en un mes o un año. Es tan extremo que es maravilloso", dijo.

"Topo por el Mundo" visitando Yakutska en Rusia, la ciudad más fría del mundo

Pablo no considera que su canal de YouTube sea estrictamente turístico: como el 90% de su vida se la pasa viajando, cree que se trata de una forma distinta de dar a conocer culturas y espacios emblemáticos. En definitiva, mostrar su vida cotidiana. “Eso es más que la pavada de recorrer un hotel o un restaurant”, sostuvo. Un detalle que siempre lo impacta en cada viaje es el choque cultural, incluso dentro de Argentina. En sus videos muestra la calidez con la que se relaciona con los otros y los cafés de por medio que se toma con algunos pasajeros: "Rompe a este esquema que tiene la Argentina que es tremendo, que es centrarnos en la zona del AMBA".

Topo por Argentina

Hasta él, que recorrió buena parte del país sobre ruedas y rieles, siente que todavía le faltan muchos lugares por conocer y visibilizar en el interior del país. Es por eso que tomó la decisión de evitar los viajes al exterior por un tiempo para dar a conocer historias impensadas de pueblitos de la Argentina. "Sentí un poco de vergüenza personal porque conocía muy poco, eso es algo muy común en Buenos Aires que hay que romper y es algo pendiente seguir conociéndolo", sostuvo.

Si de experiencias se trata, el Topo tiene miles, pero recuerda particularmente el momento en el que conoció a los últimos gauchos judíos, personas que se caracterizan por mantener las tradiciones gauchescas de campo, y a su vez, sostener también las judías heredadas de los ancestros de Europa. "Por suerte quedan un par vivos y también algunos descendientes. Fue una experiencia hermosa porque para muchos es un mito, un folklore, y están ahí. Enfatiza más nuestra identidad con esas dos culturas que tenemos", recordó.

El último viaje que hizo fue a Justo Daract, uno de los ramales que volvió a funcionar recientemente. Durante el recorrido Buenos Aires - San Luis, Pablo compartió con personas del pueblo la vuelta del tren. "La emoción estaba a flor de piel", recordó. Como era de esperarse y por su fanatismo con las pequeñas historias, él se enfocó en lo que representaba esa vuelta y quiso contarlo a través de su canal. "Pude entrevistar gente que estaba volviendo a tomar el tren después de 30 años y a los maquinistas que estaban ayudando a los pibes nuevos a trabajar en esos trenes. Fue algo hermoso", subrayó Pablo.

Al margen de que Escalada es su lugar de origen, tiene devoción por Mar del Plata. “Tengo una doble vida entre Buenos Aires y Mardel y el tren es mi medio de transporte central”, reveló. Además, a pesar de conocer un montón de países de todo el mundo, elegiría a la ciudad costera incluso para vivir: “No lo dudo jamás. Es la mejor ciudad del mundo. Me autopercibo marplatense”.

"Topo" tuvo un solo accidente viajando en tren: en el año 2009, el ramal Retiro-Córdoba descarriló en el kilómetro 600 de la Ruta Nacional 9 Sur en cercanías de la localidad cordobesa de James Craik. Como consecuencia, diez pasajeros terminaron heridos, aunque sin lesiones de gravedad. En su caso, ni siquiera fue trasladado, por lo que se trató solo de un susto.

Sus viajes en el mundo que lo motivaron a subirse a un tren del interior

Pablo estuvo en Alemania, Rusia, Israel y decenas de territorios con estilos de vida sumamente diferentes a los de los argentinos que le permitieron derribar ciertos prejuicios. "El mito más grande es el de los chinos, de que son sucios, cerrados o personas que no les gusta sociabilizar. China es muy cálida, hospitalaria y amena", contó. También visitó lugares donde la barrera lingüística fue muy evidente, como Uzbekistán y Kasajistán: "Nadie habla inglés y era hacerme entender por señas. Ni siquiera llegaba la señal de internet para el traductor de Google. Era todo por señas y buen entender".

Pablo se siente feliz en su cotidianeidad hasta en países en los que no termina de entender qué le están diciendo y donde la diferencia cultural se vuelve extrema. Eso lo anima a seguir apostando a Youtube, ya que para él no solo se trata de entretener, sino también de compartir todo lo que aprende a lo largo de sus viajes.

El apoyo de la gente y estar en un mundo nuevo como es YouTube le cambió la vida: habló de "un año de renacimiento" con respecto al 2022, en el cual llegó a tener un reconocimiento que nunca soñó, pero que lo vive como tal. Ahora tiene claros sus objetivos de cara al 2023. Primero que nada, buscar sus pertenencias que todavía están en China: "Tengo mi casa entera". Después se van a ir dando cosas "sobre la marcha", según indicó. "Muestro cosas que muy pocos van a mostrar. No es un programa turístico, sino una persona común y corriente que sale a viajar con su mirada de Conurbano. No es la hegemonía que te quiere bajar un canal de cómo viajás", resaltó.abl