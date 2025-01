Trenes Argentinos informó este viernes que el servicio de las líneas San Martín y Mitre tendrán un recorrido limitado este sábado 11 y domingo 12 por trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento en estaciones y pasos bajo a nivel de distintos ramales.

La línea San Martín no circulará entre Muñiz y José C. Paz desde el sábado hasta el domingo a las 13. Sólo circulará en dos tramos: entre Retiro y Muñiz y desde José C. Paz hasta Pilar/Cabred, según se informó oficialmente. Esta medida se debe a "la realización de trabajos de acondicionamiento integral del paso a nivel Bartolomé Mitre/Balbín, ubicado en el kilómetro 35, en la localidad de San Miguel".

Por su parte, la línea Mitre circulará limitado el sábado y domingo en sus tres ramales eléctricos como consecuencia de "la ejecución de trabajos en el ingreso a la terminal de Retiro". En ambas jornadas, el servicio a Tigre se encontrará reducido entre Belgrano C y Tigre; el ramal José León Suárez lo hará entre Belgrano R y Suárez; y el Bartolomé Mitre conectará Belgrano R con Mitre.

"Las tareas, que se ejecutarán en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional e instrumentada desde la Secretaría de Transporte, contemplan la canalización lateral y transversal del tendido de vías para el cruce de cableado de señalización y fibra óptica", señaló Trenes Argentinos.

Trenes Argentinos: el Gobierno cerró histórica empresa y echó a 1.400 personas

El Gobierno de Javier Milei anunció hace unas semanas el cierre Trenes Argentinos Capital Humano. Aunque argumentó que el organismo "malgastaba recursos" y "no operaba trenes", se trata del ente que manejaba el Museo Ferroviario Scalabrini Ortiz, por lo que hay preocupación sobre su futuro. Además, confirmaron que habrá casi 1.400 empleos afectados.

"El cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) fue firmado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y se enmarca en el anuncio del Gobierno Nacional de avanzar en el cierre del organismo ferroviario que no operaba trenes. Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre", anunció la dependencia que dirige Franco Mogetta en un comunicado.

En ese sentido, Transporte confirmó que, "a partir de ahora, Trenes Argentinos Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y no tendrá egresos ni tampoco ingresos, por lo que "no contará con personal ni realizará ninguna actividad". Y argumentó que se trataba de "una empresa estatal ferroviaria que malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia".