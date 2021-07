Justicia por Vicky: nuevo travesticidio en manos de la Policía

Una nueva joven travesti fue asesinada brutalmente por las fuerzas de seguridad en su propio domicilio. Se convocaron diferentes marchas en Paraná.

Victoria Núñez, una joven travesti de 27 años, fue asesinada brutalmente por un grupo de seis policías en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, durante la mañana del miércoles 21 de julio. Los hombres pertenecientes a la fuerza de seguridad se presentaron en su domicilio, a causa de una discusión que tuvo con su pareja y que terminó desembocando en una crisis nerviosa. Según información, los oficiales intervinieron violentamente y la retuvieron en el piso, maltratándola, hasta su muerte. Se abrió una investigación y se llevarán a cabo distintas marchas para pedir justicia.

Su entorno de amigos y familiares culpan a la policía y su accionar, que llevó a que Victoria se descompense y pierda la vida; por esa razón, solicitaron la intervención de la justicia. "A mi amiga la mataron cuando estaba en un brote, 6 policías la esposaron y la tiraron al piso como si no valiese nada. La trataron como una mierda hasta matarla", escribió una de ellas en redes sociales. Al mismo tiempo, realizaron una convocatoria para este lunes, desde las 16.30, en plaza Mansilla frente a los Tribunales de Paraná y en la casa de Entre Ríos (Suipacha 844) en Buenos Aires.

El objetivo de ambas marchas es, nuevamente, pedir por justicia y contra los travesticidios, transfemicidios, desapariciones y crímenes de odio de género que se sigue repitiendo día a día. Es importante destacar que las fuerzas policiales, además de tener un papel principal frente a los femicidios -1 de cada 5, según el informe de 2018 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPPI)-, también mantienen un rol de represión a las diversidades sexuales. Tanto es así que señala que los agentes son la primera causa de muerte en mujeres y mujeres trans.

En un comunicado desde el colectivo de mujeres travas-trans de Entre Ríos, también se convocó a la marcha para este lunes. "Una vez más somos testigos como sociedad del genocidio que vivimos las personas travestis trans en esta realidad. Vicky, nuestra hermana, es víctima de esa irresponsabilidad de los funcionarios que deben velar por el bienestar de cualquier persona que vive en sociedad", escribieron en sus redes. Y agregan: "Nosotras, las travas-trans, ¡decimos fue travesticidio!".

Al mismo tiempo, a la espera de conocer las causas de su muerte, avisaron: "Estamos a la espera de los resultados de la autopsia, nos encontramos organizadas, vamos a ir hasta los últimos límites, porque esto no será una causa más en palacio de justicia juntando tierra". Y sentenciaron: "Nosotras desde aquí en adelante nos proponemos hacer justicia por cada una de nosotras que nos quieran arrebatar. ¡Vicky Presente!".

Una de sus amigas, a través de su Instagram, expresó: "Vicky no llego ni al promedio de vida trans. La sociedad la marginó, el Estado la dejó de lado y la policía la terminó de matar. A mi amiga la mataron cuando estaba en un brote, 6 policías la esposaron y la tiraron al piso como si no valiese nada. La trataron como una mierda hasta matarla". Y cerró: "Que esto no quede en la nada. Que esta furia se vuelva amor. Hoy me toca a pedazos recomponerme para que esto no quede así. Esto fue un travesticidio a manos del estado. Hoy necesito que la voz de mi amiga llegue a todas partes del mundo".

La publicación de una de sus amigas: