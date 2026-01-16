Ya no llega más a Retiro: la línea de colectivo clave que cambia su recorrido

Las y los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires para ir a trabajar o a estudiar o simplemente para movilizarse hacia las actividades cotidianas podrían ver modificada su rutina después de que una línea de colectivo confirmara los cambios en su recorrido.

Se trata de la línea 91 de colectivos, que dejará de llegar a Retiro y tendrá su nueva cabecera en el Correo Central, ex Centro Cultural Kirchner. La Secretaría de Transporte de la Nación aprobó los cambios proyectados en la resolución 93/2025 del Boletín Oficial.

Los cambios en la línea 91

La empresa que opera la línea de colectivo 91, Lope de Vega, satélite del poderoso Grupo DOTA, había pedido meses atrás el cambio en el recorrido. Además de dejar de llegar a Retiro, se confirmó que la línea contará con tres ramales:

Ramal A: Correo Central - Villegas (por Barrio Sarmiento)

Ramal B: Estación Sáenz - Villegas (por Juan Rava, fraccionamiento y variante el recorrido del ramal A)

Ramal C: Correo Central - Villegas (Expreso por Autopista)

Otras líneas también dejaron de llegar a Retiro durante el 2025: la 23, la 56 y la 75. En los tres casos, se trata de recorridos operados por empresas subsidiarias de DOTA.

Los cambios que se vienen en el transporte público

Otras líneas de colectivos que circulan tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires tienen actualmente en trámite diversos pedidos para modificar o fusionar sus recorridos. Los cambios que todavía no han sido aprobados, pero se encuentran en proceso de tramitación son:

Oficialización del nuevo ramal de la línea 12.

Extensión de la línea 28 al Aeroparque.

Extensión de la línea 42.

Cambios en el recorrido de la línea 46.

Cambios en el recorrido de la línea 47.

Fusión de las líneas 99 y 106.

Extensión de la línea 114 al Aeroparque.

Cambios en las líneas 128 y 158.

Aumento de tarifas en el transporte público

El mes de febrero llegará con nuevos incrementos en el transporte público, que afectarán a los usuarios de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. La suba volverá a generar presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de salarios deprimidos. Cómo quedarán:

Las tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

Tarifa de 0-3km: $ 637,58

Tarifa de 3-6km: $ 708,46

Tarifa de 6-12km: $ 763,05

Tarifa de 12-27km: $ 817,67

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Tarifa de 0-3km: $ 721,08

Tarifa de 3-6km: $ 803,29

Tarifa de 6-12km: $ 865,17

Tarifa de 12-27km: $ 927,12

Tarifa más de 27km: $ 988,63

Tarifas para colectivos nacionales