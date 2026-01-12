No funciona el ramal Tigre del tren Mitre por obras: hasta cuándo y con qué alternativas viajar

Trenes Argentinos anunció que, a partir de este sábado, el ramal Tigre de la línea Mitre quedará fuera de servicio durante casi 50 días por un plan de obras de refacción integral que afecta al transporte público. La interrupción se extenderá hasta el 28 de febrero.

Según informaron desde la empresa, se trata de trabajos “urgentes y fundamentales” para mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio, en un camino que presenta un gran deterioro por el paso del tiempo y por la falta de mantenimiento estructural.

Por qué el servicio se interrumpe en pleno verano

La suspensión fue planificada estratégicamente durante la temporada, cuando el volumen de pasajeros baja de manera significativa. Según datos oficiales, en enero y en febrero el ramal transporta un promedio 25.200 usuarios diarios, un 25% menos que en noviembre y diciembre, cuando la cifra ronda los 33.000 pasajeros.

Por la complejidad de las tareas, son obras que no pueden realizarse durante la noche ni en los fines de semana. De hecho, muchos de los sectores que se van a intervenir están en zonas de difícil acceso, donde solo es posible trabajar con el servicio completamente interrumpido. Desde Trenes Argentinos explicaron que, de haberse optado por cortes parciales, el plazo de obra se habría extendido hasta tres veces más.

El cierre coincide con trabajos en el ingreso a la terminal de Retiro, que requieren un período similar de afectación. Durante estos casi 50 días se renovarán 7.700 metros de vías, pero el plan prevé la modernización de 40 kilómetros en total.

Las obras abarcan el tramo comprendido entre el paso a nivel Crisólogo Larralde y el Laprida, el cuadro de la estación Vicente López y sectores clave como los puentes de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. También se trabajará entre los pasos a nivel Martín Rodríguez y Chacabuco.

El proyecto incluye:

El reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel.

La intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales.

La instalación de 23 aparatos de vía.

El recambio de paragolpes en la estación Tigre.

Mejoras en 65 puentes y alcantarillas.

Alternativas para los pasajeros

Mientras duren las obras, los usuarios de transporte público contarán con distintas alternativas. El ramal Mitre José León Suárez funcionará con normalidad y permite combinar con la línea C de subte para llegar al centro porteño. También se recomienda utilizar el Ferrocarril Belgrano Norte, que conecta varias localidades del norte del conurbano con Retiro.

Además, numerosas líneas de colectivos recorren en paralelo el corredor Tigre–Retiro y facilitan los traslados entre estaciones afectadas y puntos clave del AMBA, como las líneas: 15, 21, 28, 29, 33, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 76, 80, 93, 114, 118, 130, 133, 152, 161, 168, 203, 228, 343, 365, 371, 707, 710 y 720.