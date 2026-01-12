El importante ramal de tren de AMBA que cierra por obras: cuáles son las "refacciones urgentes" que le van a hacer

El ramal Tigre del Ferrocarril Mitre permanecerá fuera de servicio durante 50 días debido a un extenso plan de obras que busca renovar su infraestructura, deteriorada tras décadas de uso. El corte total del servicio, que afecta a uno de los corredores ferroviarios más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), comenzó el sábado 10 de enero y se extenderá hasta el sábado 28 de febrero, con una vuelta a la normalidad programada para el domingo 1 de marzo.





La intervención es ejecutada por Trenes Argentinos Operaciones en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada a nivel nacional. La decisión de realizar un corte prolongado en lugar de intermitente se tomó para acelerar los plazos de trabajo y concentrar los esfuerzos, con el objetivo final de brindar un servicio más seguro, rápido y confiable para los aproximadamente 33.000 pasajeros que utilizan diariamente este ramal.

El detalle de las "refacciones urgentes" en la vía a Tigre

Los trabajos anunciados son de envergadura y apuntan a solucionar problemas estructurales que obligaban a los trenes a circular a velocidades muy reducidas, generando demoras crónicas. La obra central consiste en la renovación de 7.700 metros de vías en sectores de difícil acceso y alto desgaste, específicamente en los tramos que van de la estación Crisólogo Larralde a Laprida, y de Martín Rodríguez a Chacabuco.

Junto con el recambio de rieles, se procederá al reemplazo de 47 kilómetros del sistema de tercer riel, que es el encargado de suministrar energía eléctrica a las formaciones. Además, se realizarán tareas de mantenimiento y mejora en decenas de pasos a nivel, puentes y alcantarillas a lo largo de toda la traza. Paralelamente, en la terminal de Retiro se llevará a cabo una modernización histórica del sistema de señalamiento, reemplazando equipos que tienen más de cien años de antigüedad por una tecnología automatizada y moderna.

Alternativas de transporte para los usuarios afectados

Frente a la interrupción total del servicio, las autoridades han difundido un listado de opciones para que los usuarios puedan reorganizar sus viajes. La principal recomendación es el uso de líneas de colectivos que realizan trayectos paralelos o cercanos a las vías del tren.

Colectivos sugeridos : Líneas 21, 28, 29, 41, 59, 60, 71, 130, 152, 161, 168, 203, 343 y 365, entre otras.

Otros servicios ferroviarios : Ramal José León Suárez (Mitre) : Funciona con normalidad, aunque sus formaciones finalizarán el recorrido en la estación Belgrano R , sin llegar a Retiro, por las obras de señalización. Desde allí, se puede combinar con la Línea C de subte. Ferrocarril Belgrano Norte : Constituye una alternativa clave desde localidades del norte del conurbano como Vicente López, Florida y Boulogne, ya que llega a la estación Retiro. Tren de la Costa : Opera entre la estación Delta (en Tigre) y Maipú (en Olivos), donde es posible realizar combinación con colectivos como la línea 59.

Combinación específica: Para viajar desde Tigre hacia Retiro, una opción es tomar el colectivo 60 hasta la intersección de Avenida Guillermo Udaondo y Crisólogo Larralde en Puente Saavedra, y allí descender para tomar el Ferrocarril Belgrano Norte en la cercana estación Aristóbulo del Valle.



Impacto logístico y perspectivas a futuro

La elección del período estival para la ejecución de las obras se basa en una disminución natural de la demanda. Durante el verano, la cantidad de pasajeros en este ramal suele caer alrededor de un 25%, pasando de los 33.000 viajeros habituales a unos 25.200 diarios, lo que mitiga el impacto en la movilidad.

La coordinación de las tareas en la vía a Tigre con la renovación de la señalización en Retiro busca minimizar la cantidad total de días en los que el servicio se vea afectado para los usuarios. Si bien el corte es prolongado, la estrategia apunta a evitar futuras interrupciones constantes por mantenimiento correctivo. Las autoridades de Trenes Argentinos han señalado que, una vez finalizados los trabajos, los usuarios experimentarán una mejora sensible en la regularidad y la velocidad comercial de los trenes, marcando el fin de las restricciones de velocidad que caracterizaron al ramal en los últimos años.