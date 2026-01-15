Finalizan una de las obras más esperadas por los argentinos: antes la llamaban "la ruta de la muerte", pero ahora tendrá muchos carriles

Comenzaron los trabajos para mejorar la Ruta 19, uno de los caminos más golpeados por los accidentes de tránsito en Córdoba. Tal es así, que la denominaban "la ruta de la muerte". Ahora tendrá más carriles para unir a dos importantes ciudades de la provincia.

El gobierno de Córdoba confirmó que la iniciativa cuenta con una inversión millonaria, que forma parte de una estrategia más amplia de infraestructuras viales en la provincia. Así se busca conectar distritos del interior y potenciar el desarrollo regional.

La obra en "la ruta de la muerte"

La obra en la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco completará los tres tramos faltantes. Según información oficial, la está llevando adelante la empresa Caminos de las Sierras, que ya generó 109 puestos de trabajo.

Las tareas se ejecutan a lo largo de 62,9 kilómetros y están a cargo de las firmas subcontratistas Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. La ruta 19 es uno de los corredores bioceánicos más transitados del país y conecta Córdoba con el distrito santafesino de Santo Tomé.

Por esta ruta circulan alrededor de 3 millones de vehículos al año, con un alto porcentaje de transporte de carga. El ministro de Infraestructura de Córdoba Fabián López contó detalles del proyecto:

Con una nueva traza, tendrá múltiples carriles.

Las calzadas se duplicarán y estarán separadas.

Se podrá circular a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

Habrá accesos limitados mediante colectoras.

Se construirán cuatro intersecciones en diferentes niveles para facilitar maniobras de retorno y accesos a Devoto y Colonia Marina, además de conexiones a caminos vecinales.

Incluirán obras hidráulicas, defensas, iluminación de intercambiadores, forestación del tramo, demarcación horizontal y señalización vertical.

Una transformación en honor a las personas fallecidas en los accidentes viales

El gobernador Martín Llaryora remarcó que las obras cambiarán a “la ruta de la muerte” y confirmó que la inversión total alcanza los casi 200 mil millones de pesos, que salen solo de la Provincia. Además, le dedicó el trabajo a las personas fallecidas en accidentes viales que ocurrieron allí.

“Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra”, expresó Llaryora.