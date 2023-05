Primera marcha plurinacional travesti trans: los reclamos y la búsqueda de una reparación histórica

A partir de las 15 horas, se concentrarán en la Plaza de Mayo y marcharán hacia el Congreso de la Nación. Reclaman una pensión reparatoria y la implementación de la ley de identidad de género. “Los derechos trans también son derechos humanos”, sostiene Luana Salvá, una de las organizadoras de esta concentración, en diálogo con El Destape.

En la llamada “Semana de Mayo”, también conocida como la semana de la patria, otra celebración tiene lugar: “La revolución de las mariposas”. La misma será este 24 de mayo cuando sobrevivientes travestis/trans de códigos contravencionales que criminalizaban su identidad marchen en busca de una reparación histórica, que implica la apertura de archivos policiales y antecedentes, como así también el acceso a 400 legajos ocultos en dictadura militar. Será a las 15 horas e irán hacia el Congreso de la Nación.



“La comunidad Travestis-Trans es una minoría de sobrevivientes con un promedio de vida de 35 años de edad, no llegamos a viejas, empobrecidas con problemas de salud y habitacionales. Además, no tenemos trabajo, ya que el cupo laboral travestis-trans no nos contempla por ser mayores de 40 años, la mayoría analfabetas aún en situacion de prostitución, padeciendo la consecuencia de un estado ausente y una sociedad excluyente que todavía se pregunta por qué pedimos una reparación”, expresa a El Destape Luana Salvá, activista, militante y referenta travestis-trans de las “Históricas Argentinas”.







Embanderadas con la frase “la patria también es con las travas”, convocan a la primera “Marcha Plurinacional por una ‘Ley de Reparación Histórica Ya’”, a 11 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género (9 de mayo del 2012): “Fue una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género. Un resultado de la lucha colectiva que permite construir una sociedad con más derechos, igualdad e inclusión”, recuerda Salvá.

Esta reparación, mencionada en las consignas como “Reconocer es reparar” (proveniente de la campaña con el mismo nombre ideada en 2014 por Lohana Berkins y apoyada por Diana Sacayán y Marlene Wayar), se enfoca principalmente en la búsqueda de una normativa que entregue una pensión mensual a travestis-trans víctimas de violencia institucional por su identidad de género, pero no es el único bastión de reclamo. Como comenta Salvá, la exclusión de las integrantes de este colectivo existe también en otros ámbitos de su vida, es por eso que piden el cumplimiento completo del Cupo Laboral Trans. Según la Ley 27.636 (promulgada en junio del 2021), el 1% de los puestos del Estado deben estar ocupados por personas del colectivo travesti/trans y, si bien se han incorporado más de 500 desde que la legislación entró en vigencia, no está ni cerca del porcentaje exigido, ya que aproximadamente deberían ser 3400.





El cumplimiento del cupo podría dejar de “empujar” a las travestis-trans a la prostitución. Según “Contrata Trans”, asociación civil sin fines de lucro que busca fomentar la inclusión laboral, el 80% tiene como ingreso único el percibido a través del ejercicio de la prostitución, un 70% de ellas quiere dejar esa labor pero solo un 30% de las travestis-trans va a entrevistas laborales, durante las cuales relataron haber tenido experiencias de discriminación al presentar un currículum. Asimismo, un relevamiento de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-CTA) y la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex) determinó que el 90% de quienes ejercen la prostitución en la calle sufrieron algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.



Por otro lado, el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género garantiza el goce de la “salud integral, acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”, como así también el “acceso a tratamientos integrales hormonales, sin obligación de acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial”. El apartado termina destacando que todos los centros de salud del país deben velar por el cumplimiento de la normativa y que las prestaciones quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio. Sin embargo, pasada más de una década de sancionada la legislación, la comunidad travesti-trans sigue pidiendo “implementación urgente de este artículo, remoción de siliconas de manera segura con planes de salud y un programa de limpieza de cuerpo”, destaca Salvá.



En línea con la salud se encuentra la correcta aplicación de la ESI (Ley de Educación Sexual Integral, aprobada en 2006), otra de las consignas de esta movilización bajo la frase “Con ternura venceremos”. Exigen, en este punto, que “todos los organismos del estado estén capacitados con perspectiva de género, como así también la promoción de los derechos de las personas trans por medio de folleteria y medios de comunicacion”, explica Salvá. El pedido en este sentido tiene basamento en que, según una encuesta de Fundación Huesped del 2021, el 80% de les estudiantes y graduades de la secundaria destacaron que no se aplica de manera adecuada en su escuela. Asimismo, la mitad de elles presenció alguna situación de discriminación por orientación sexual o identidad de género pero solo 1 de cada 3 de esos eventos fue problematizado posteriormente en clase. Además, vale destacar que provincias como Tucumán adhirieron a la ley recién en agosto del año pasado.



Otro de los puntos fuertes que sustentan esta convocatoria es el reclamo de justicia: “Basta de crímenes de odio, ¡Justicia Por Cinthya Moreira! ¡Justicia por Sofía, asesinada en una comisaría de Pilar!”, dice efusiva Salvá acerca de, por un lado, un transfemicidio sucedido en Tucumán, tras el cual absolvieron al único imputado en septiembre del 2022 y, por el otro, el caso de violencia policial sucedido en abril del corriente por el que están denunciados 10 efectivos. En el marco de la situación de desidia judicial que el colectivo vive, también exigen absolución para Pierina Nochetti, judicializada por un mural que preguntaba por el paradero de Tehuel de la Torre (joven trans que fue a una entrevista de trabajo en marzo del 2021 en Alejandro Korn, Buenos Aires, y desapareció), situación que también le generó problemas laborales (reducción de tareas sin justificación, entre otras).



Como consecuencia de las problemáticas ya mencionadas que atraviesan a la comunidad travesti-trans, la marcha de este 24 de mayo también exigirá planes de vivienda (según una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional -FIN-, el 100% de las personas LGBTI+ consultadas que alquilan tienen dificultades para hacerlo, mayoritariamente por discriminación o desalojos arbitrarios) y mayor acceso al programa de la Tarjeta Alimentar, ya que se cumple plenamente solo en algunas provincias como Buenos Aires y Córdoba.



Salvá resume de alguna manera la jornada en una sola frase: “Los derechos trans también son derechos humanos”.