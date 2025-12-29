Aumenta un 21%: cuánto costará la VTV en la provincia de Buenos Aires desde enero

Recientemente, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informó mediante el Boletín Oficial que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) recibirá un fuerte aumento de un 21,8%. Según la publicación oficial del ministerio bonaerense, esta medida entrará en vigencia a partir del 16 de enero próximo. Desde esa fecha, la tarifa básica pasará a ser de 97 mil pesos para vehículos de hasta 2.500 kilos.

Debido a que la última actualización para autos de 2500 kilos fue de unos 79,6 mil pesos, este aumento representa un incremento considerable para quienes tengan el trámite pendiente.

Por otro lado, este nuevo esquema establece que las motos deberán abonar un monto de 38.8 mil pesos; a su vez, los vehículos de más de 2.500 kilos tendrán que pagar un valor de 174.604 pesos. Al mismo tiempo, para los remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo será de 58.201 pesos. En el caso de aquellos que excedan ese peso, el monto a pagar será de 87.302 pesos.

La tarifa base se define como el 7% del salario básico del operario categoría 1. Así está establecido en el convenio vigente entre las concesionarias agrupadas en CAVEA y el sindicato SMATA.

El valor de las multas en la provincia de Buenos Aires

Las multas relacionadas con infracciones de tránsito utilizan como valor de referencia la Unidad Fija (UF). Esta se mide en base al valor por litro de la nafta premium de más alto octanaje. De esta manera, hasta el 31 de diciembre de 2025, el valor de la Unidad Fija (UF) será de $1.711.

Las infracciones por circular sin VTV se encuentran entre las más elevadas de la provincia, teniendo un valor de entre 300 y 1000 UF, lo que equivale a un total de entre 513.300 y 1.711.000 pesos argentinos.

Otras multas a tener en cuenta son las relacionadas a los infractores que conducen con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes y por circular en contramano o por banquina, los cuales deben afrontar multas con un piso de 200 UF y un tope de 1000 UF.

Por su parte, las multas para quienes conduzcan con exceso de velocidad tendrán el mismo tope que las anteriores, pero tendrán una base de 150 UF, equivalentes a unos 256.650 pesos argentinos.

Por último, las multas por negarse a mostrar la documentación exigida, por no usar cinturón de seguridad o casco y por cruzar semáforos en rojo, pueden establecerse entre las 100 y las 500 Unidades Fijas, lo que equivaldría a un costo de entre 171.100 y 855.500 pesos argentinos.