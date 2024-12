Pidió trabajo y lo hicieron ir hasta Ezeiza, donde fue discriminado y estafado

Un hombre oriundo del partido bonaerense de La Matanza estaba en búsqueda de trabajo para poder mantener a su familia y viajó hasta Ezeiza por una propuesta, pero la misma no existía y además fue discriminado a través de mensajes en un chat.

Según los chats que el propio hombre compartió en su cuenta de X, el supuesto dueño de una empresa le dijo que se encontrarían a las 7.30 en un lugar de Ezeiza pactado previamente entre ambos.

Antes de llegar, le envió mensajes para avisarle que estaba arribando y el estafador le dijo que toque el timbre del lugar ya que él no estaba en el establecimiento, sino que ahí se encontraban sus empleados. Tras ese comentario, el hombre comenzó a desconfiar y le dijo que no es común que en el primer día de trabajo no lo reciba el patrón.

Luego de eso, el supuesto dueño le escribió: "Toca timbre marronazo, hoy no comés, búscate un trabajo de verdad negro de mierda (sic)". Ante esta situación, el caso se volvió viral debido al maltrato que sufrió el hombre al intentar conseguir trabajo y en su cuenta personal de X mencionó: "Pedí prestado para llegar hasta Ezeiza, ¿y este me hace esto? Perdí toda mi fe en la humanidad".

El hombre, cuyo usuario de X es "JuanjoseRa3611", tiene fijado en su perfil una foto de su curriculum vitae, con el que busca trabajo desde hace meses. "Hace un año atropellaron a mi mamá en Liniers y Las Heras, llevo poco más de 13 meses sin trabajo fijo, hago cualquier trabajo por comida o mercadería para mí familia. Hago todo para que mi hijo y mi mamá no se queden en la calle y coman", dice ese mensaje.

Después de publicar las capturas, escribió: "Solo me queda una cosa que tiene algo de valor, mi teléfono un Samsung A03S. Me lo dieron como pago hace unos meses y lo uso a veces para hacer Rappi o para que me contacten. La pantalla no está en su mejor forma, pero tengo que venderlo. Si a alguien le interesa, al MD (mensaje directo). No lo quiero vender, pero...".

Las capturas generaron indignación en los usuarios de esa red social, que comenzaron a enviarle dinero al CBU que tiene adjuntado en el tuit fijado. Horas después de la repudiable situación, el hombre publicó: "Perdón por no responder, dormía. Por favor no manden más dinero, es demasiado".