Mercado laboral en Latinoamérica: los perfiles más buscados

Si algo sabemos del futuro es que vamos a tener que seguir trabajando. Suena cansador, ¿no? Pero podemos ayudarte a que conozcas cuáles son los perfiles más buscados en el mercado laboral en el corto plazo.

Conocer las profesiones que más cotizan en el mercado laboral y sus proyecciones, te puede ayudar. Con esta información podrás elegir mejor tu siguiente paso profesional, para sacarle más provecho.

Como todos sabemos, el ámbito digital no para de escalar tanto en oferta como en salarios. Pero si las bases de datos o las redes sociales no son lo tuyo no significa que tengas que resignarte.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las áreas de educación y salud también incrementaron fuertemente en los últimos años, sobre todo durante la pandemia de Covid-19. Eso sí, desarrollando nuevas metodologías.

Por otra parte, cuestiones como la sustentabilidad y la optimización de recursos también son claves en la agenda futura. Sin dudas que esta nota te va a ayudar a perfeccionar tu perfil de cara a ella.

Cambio de carreras profesionales: ¿Qué pasó en el mundo?

Para poder entender cuáles son los perfiles más buscados y por qué, debemos conocer el contexto mundial. Los cambios que venían perfilándose se aceleraron por la irrupción del Covid y el confinamiento.

La tendencia a la digitalización se asentó de manera considerable. La digitalidad tuvo la oportunidad de demostrar que puede ser igual o más efectiva que la presencialidad y menos riesgosa. Por eso es que lideran los perfiles de este ámbito.

La digitalización no para de avanzar y llegó para quedarse a las áreas más tradicionales como la educación y la salud. COMPARTIR:

No solo se generaron nuevos puestos, también se modificaron fuertemente los existentes. Esto se pudo ver mucho en el ámbito de la educación o la salud.

Y, como decíamos, el factor climático toma cada vez más lugar en las agendas de la región y el mundo. La sustentabilidad y los desarrollos para la optimización de nuestros recursos y el cuidado del medio ambiente son claves.

Perfiles más buscados en América Latina

Conociendo estos nuevos desafíos regionales y mundiales, vamos a poder hablar mejor sobre los perfiles más buscados para trabajar. A continuación te vamos a enumerar los que lideran en las principales búsquedas internacionales.

Algunos te pueden sonar extraños, o hacerte sentir en un terreno súper desconocido. Desde ya debés saber que cualquiera de ellos conlleva una especialización y una exigencia que marcan la diferencia.

No te preocupes, vamos a contarte lo necesario de cada uno para que estés al día sobre el mercado laboral. Así vas a poder decidir mejor el próximo paso en tu formación profesional de cara a nuevos proyectos.

Agile Coach

Un agile coach es una especie de mentor, de formador, sobre procesos ágiles. La agilidad en los procesos organizativos es muy cotizada en el mercado laboral actual. Las organizaciones ágiles no son sólo más modernas, sino más eficientes.

El agile coach es experto en estas metodologías, y su trabajo es supervisar a un grupo para perfeccionarlo. Generalmente su trabajo puede ser temporal, y su tarea final será que dicho grupo aprenda estas estrategias y se autogestione.

Si bien supervisa, no se involucra dando órdenes: debe lograr que el equipo de trabajo busque y tome sus decisiones. Sin dudas es uno de los perfiles más buscados por empresas u organizaciones que buscan dar un gran paso profesional.

Científico/a de datos o Data Scientist

Desde hace un par de años ya es muy frecuente escuchar hablar de data o datos. Los pioneros en este sector fueron los analistas, pero actualmente los que destacan son los data scientist.

Un científico de datos debe ser un apasionado por el caos que representa la Big Data, su principal fuente. La Big Data es una masa de datos de distintos tipos, totalmente desestructurados y de diversas fuentes.

Los frutos del análisis del Big Data ya no se discuten entre empresarios. Por eso el perfil de Data Scientist es uno de los más buscados. COMPARTIR:

Estos datos son valiosísimos, pero sólo para quien sabe entenderlos… por eso las organizaciones necesitan estos profesionales. Con sus conocimientos en programación, matemáticas y estadística recopilan y extraen lo útil de esa masa amorfa.

Depuran lo innecesario y estructuran lo valioso por jerarquías. Generalmente presentan sus procesos en gráficos para que sea mucho más claro. También parte de su labor es crear nuevos métodos para recopilar más información de mejor manera.

Y no acaba ahí: un buen científico de datos debe tener una amplia visión de negocios. Así va a poder generar de esa información útil una herramienta para el crecimiento de la organización.

Social Media Manager

En este caso se trata de la persona a cargo de las redes sociales de una organización. Más específicamente encargada de crear, introducir y liderar la estrategia de una empresa en ellas.

Para comenzar debe saber estrictamente los objetivos de la organización que lo contrate. Así también, conocer todos los tipos de redes y medios sociales que existen, para luego seleccionar el o los más adecuados.

Ya luego de ese primer paso, su tarea es estratégica. Va a depender de su conocimiento y audacia hacer un correcto estudio de mercado para poder hacer una planificación fructífera.

El Social Media Manager establece las bases de cómo, a quién y por qué canales se comunicará la empresa u organización. Es decir que en su planificación están los trabajos que luego desarrollarán otras personas, a las que también debe supervisar.

Planifica, por ejemplo, el trabajo de los content creators y community managers, puestos más tácticos de la misma rama. Tiene un rango importante y muchas veces maneja el presupuesto que la empresa destina a las redes.

A su cargo está crear las hojas de ruta de las campañas que se desarrollan por estos sitios. Debe trabajar codo a codo con el equipo que la va a ejecutar. Así también deberá hacer su seguimiento y posterior análisis.

Customer Success Manager

Otro de los perfiles más buscados, y posiblemente más beneficiosos para una organización, es el del Customer Success. Estamos hablando de una persona especializada en la experiencia de los clientes de una empresa.

De más está aclarar que el éxito de cualquier empresa depende directamente de sus clientes. Va más allá del conocido servicio al cliente, ya que quien planifique ésta tarea debe pensar a largo plazo.

En otras palabras, la estrategia de Customer success no sólo es que los clientes adquieran un producto o servicio. Sino que le agrega una propuesta de valor, mediante la cual los clientes se sientan satisfechos con la marca en general.

Estas propuestas de valor van a ser el resultado de un correcto análisis de las preferencias y necesidades de los clientes. El trato directo y la cercanía es una manera muy eficiente de lograr objetivos en ésta área.

Quienes buscan un CSM buscan que sus clientes tengan una atención personalizada y distinta, buscando que ese valor los consolide. Por ello es que la estrategia no es sólo de venta, sino de asesoría y de postventa.

Puede que se trate de una persona que se encargue del trato con los clientes, o bien un equipo. De ambas maneras el enfoque siempre está en desarrollar técnicas para comprender y satisfacer a los consumidores.

Especialista en marketing digital

Esta especialidad es una ramificación del tradicional puesto de marketing. Sucede que la profundización del uso de los medios digitales hace que quienes los manejan estén entre los perfiles más buscados.

Como te contamos al principio, varios sectores van volcándose a lo digital. Pero en este caso fue rotundo. Actualmente, si bien existe el puesto de especialista en marketing digital, hay empresas que se dedican exclusivamente a ello.

Las estrategias de marketing existen hace mucho tiempo. Y en principio lo digital se agregó como algo más. Hoy alcanzó una profundidad tal que necesita ser tratado por especialistas que sepan sacar el mayor rédito.

Por esto las organizaciones que emprendan la tarea de establecerse en el mercado no pueden obviarlo. Sería muy extraño que no tengan en cuenta incorporar un especialista digital en su estrategia de marketing general.

Especialistas en marketing verde

Bien, así como todo se volvió a lo digital, también está tendiendo a lo sustentable. Estadísticas globales nos afirman que los consumidores cada vez más apuestan a marcas que se involucran con el medio ambiente.

Del mismo modo se está viendo que varias empresas incluso prefieren gastar más para volverse sustentables. Es muy atractivo hoy en día ser de ese grupo de organizaciones.

Los especialistas en marketing verde tienen que desarrollar estrategias para que dicha organización pueda comunicar esta considerable decisión. Pero no sólo se trata de decir que su empresa se compromete.

Hay varias maneras de desarrollar esta tarea, dependiendo de los rubros. Puede ser directamente fomentar la venta de productos alternativos, que dañan nuestro planeta en menor medida que los tradicionales.

Pero lo cierto es que las empresas pueden dedicarse no sólo a ventas de productos y de igual manera aplicar procesos sustentables. Allí el trabajo del especialista en marketing verde es lograr destacar estos esfuerzos que pueden ser indirectos.

Ya sea tomando medidas como, por ejemplo, utilizar papel reciclado, o tomando decisiones que equilibren su huella de carbono. Esto es material valioso de mercado que debe saber cómo comunicarse al público y los clientes potenciales.

Especialista en inteligencia artificial

La automatización de los procesos también viene siendo una tendencia mundial. Por eso es normal que dentro de los perfiles más buscados encontremos a los desarrolladores de inteligencia artificial.

Generalmente hablamos de ingenieros que diseñan y desarrollan sistemas capaces de solucionar problemas de forma independiente. Es muy asimilada con otra de las carreras más crecientes: ingeniería en robótica.

En simples palabras hablamos del manejo y la programación de sistemas computacionales. El conocimiento, creación y utilización de nuevas tecnologías es fundamental. Va a depender de qué sector productivo hablemos para saber qué forma tomará la aplicación de la misma.

Docente experto en tecnologías educativas

Vamos a adentrarnos en una de las instituciones que más debieron reinventarse últimamente. El sistema educativo se vio obligado a volcarse de lleno a nuevas metodologías de enseñanza.

La crisis del Covid sentó las bases de la reestructuración de la educación hacia las nuevas tecnologías. Así es que los docentes tuvieron que perfeccionarse y modificar sus formas de enseñanza hacia lo digital.

La pandemia generó un fuerte vuelco de la educación hacia lo digital que parece haber llegado para quedarse. COMPARTIR:

Pero no sólo los profesores, sino las escuelas y universidades por completo debieron modificar sus plataformas. Teniendo esto en cuenta, se entiende que entre los perfiles más buscados estén los docentes especializados o tutores de apoyo.

Especialistas en Salud Mental

La pandemia de Covid no sólo provocó un deterioro de la salud física. La salud mental de las personas se vio gravemente afectada.

El brusco cambio de nuestra vida involucró desvaríos emocionales de casi la totalidad de la población. Por eso es que las organizaciones debieron adaptarse y ocuparse de ese problema.

Los terapeutas, consejeros y otros especialistas en salud mental tuvieron y tienen la tarea de mantener estables a los trabajadores. La búsqueda de sus perfiles profesionales creció considerablemente en 2021.

Especialistas en blockchain

Éste es quizás el más innovador entre los perfiles más buscados. Es que el sistema blockchain es aún muy nuevo, siendo conocido y aplicado por pocos.

Se trata de un servicio que da una nueva forma a la Internet. El sistema blockchain se trata de una estructura matemática prácticamente imposible de falsificar o hackear. Este sistema es el que sostiene, por ejemplo, Bitcoin.

Básicamente la diferencia es que la base de datos es pública. Significa que la plataforma es sólo modificable por consenso y a la vista de todos los participantes.

Otro punto innovador es que la base de datos no se encuentra centralizada, sino que se genera una copia por cada usuario. Esto hace que sea prácticamente imposible de falsificar o que se pierdan datos.

Es muy probable que las organizaciones que utilicen estos métodos pasen a la delantera. Así que si estás pensando en profesionalizarte en algo disruptivo, no te olvides del blockchain.

Conclusión

Es evidente que el mundo viene sufriendo un cambio notable en el ámbito laboral. Por eso creemos importante saber cuáles son los perfiles más buscados actualmente.

Conociéndolos vas a poder determinar con mayor seguridad hacia dónde dirigir tu formación profesional. Si bien muchos de los trabajos tradicionales coexisten con los nuevos, seguramente necesiten actualizarse.

Las nuevas tecnologías y la implementación de nuevas formas de socializar llegaron para quedarse. Lo que también afecta nuestra interacción con la salud y la educación. Así también, nuestra relación con el medio ambiente.

Si estás pensando en ampliar tu horizonte laboral, conocer qué nos depara el presente y el futuro te será de mucha ayuda. Esperamos que encuentres entre estos perfiles más buscados el que te apasione.

Conocé mucho más sobre actualidad del mercado laboral, innovaciones tecnológicas y sustentabilidad leyendo el contenido de El Destape.