Madres y padres de estudiantes de todo el país reclaman más diálogo y mejores condiciones edilicias

Los adultos coincidieron con los reclamos de los estudiantes de CABA que protagonizaron en las últimas semanas los reclamos y tomas de colegios. Fue en el marco del Encuentro Nacional de Familias por la Educación.

Madres y padres de alumnos de todo el país expresaron sus preocupaciones vinculadas al ámbito escolar, entre las que se destacaron el reclamo de una mayor escucha y apertura al diálogo por parte de las instituciones, como también la infraestructura, la formación y condiciones de trabajo de los docentes. Fue en el marco del Encuentro Nacional de Familias por la Educación (ENFE). En CABA, hace dos semanas estudiantes iniciaron protestas y tomas de colegios en reclamo de viandas, fallas edilicias y prácticas en empresas ante la falta de diálogo y acercamiento del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

Al menos 300 madres y padres de todo el país participaron del Encuentro Nacional de Familias por la Educación (ENFE), que terminó hoy en Rosario. Allí firmaron “Manifiesto por la Educación”, el documento de cierre del Encuentro donde plasmaron los principales reclamos educativos. La principal demanda de las familias fue un “sinceramiento” de las autoridades educativas: “Que en los distintos niveles del sistema educativo se dialogue de manera abierta de los problemas concretos que tenemos que resolver”.

También pidieron a las autoridades una mayor escucha y apertura al diálogo, para abrir espacios de participación institucional de las familias: “Los cambios que necesitamos se logran con la dirigencia, con los sindicatos, con los directores, con los docentes, con los estudiantes y con toda la comunidad escolar. Necesitamos un nuevo contrato familia-escuela. ¡La comunidad escolar incluye a las familias!”.

Otro de los puntos de preocupación fueron los problemas de infraestructura, la formación y condiciones de trabajo de los docentes, la deserción escolar en secundaria, los bajos niveles de aprendizaje y el cumplimiento de los días de clase obligatorios en todas las jurisdicciones. “Necesitamos de un compromiso genuino de todos los actores para generar los cambios drásticos que necesitamos'', plantearon en el Manifiesto.

En CABA, las tomas en los colegios comenzaron hace dos semanas luego de "numerosos pedidos de diálogo y de que las autoridades se negasen siempre a construir una mesa para trabajar sobre las grandes falencias en las condiciones edilicias, en las viandas y en todo el sistema educativo", sostuvieron en un comunicado de la Coordinadora de Estudiantes de Base. Y explicaron: "No podemos cursar en edificios en los que no hay agua o en los que se caen los techos, hace cuatros meses se cayó una pared en la escuela 8 del distrito escolar 10 y de casualidad no terminó en tragedia".

A su vez, denunciaron que el actual servicio de vainas es "ineficiente" en manos de pocos proveedores. Además, reclamaron por el actual sistema de prácticas laborales inconsultas y detallaron el caso de estudiantes del Lengüitas "a los que llevaron a un hotel con el pretexto de practicar los idiomas que estudian y terminaron lavando platos".

Sin embargo, la respuesta del gobierno de Larreta, según denunciaron del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue envíar cartas documento a padres de estudiantes que participaron de las tomas de colegios porteños. "El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está mandando cartas documento a padres exigiendo un pago por daños y perjuicios", alertó el organismo de derechos humanos, hecho que definió como "un nuevo intento de generar temor en la comunidad educativa".