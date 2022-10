CABA: estudiantes se movilizaron a Educación y se levantó la toma en el Lengüitas

Hasta el momento, la ministra de Educación porteño, Soledad Acuña, no recibió a las y los alumnos. Sostienen los reclamos por viandas de calidad, infraestructura y contra las pasantías laborales no pagas.

La comunidad educativa del nivel secundario del Lengüitas aprobó en asamblea el fin de la medida de fuerza que llevó adelante las últimas semanas contra la política educativa del Gobierno de la Ciudad. "Este resultado lejos está de determinar la lucha que finaliza, todo lo contrario, nuestra herramienta de movilización está más fuerte que nunca y nuestros reclamos deben ser escuchados", resaltaron, luego de que se aprobara el fin de la toma pacífica con 203 votos contra 252. Este mediodía, los estudiante se movilizaron esta mañana a la sede del Ministerio de Educación porteño para exigir ser recibidos por su titular, Soledad Acuña “para que escuche los reclamos”.

Las y los alumnos siguen exigiendo por viandas de calidad nutritiva, soluciones a problemas de infraestructura y contra las pasantías laborales obligatorias y no rentadas. Según aseguraron desde el Gobierno de la Ciudad a El Destape, la única toma activa hasta el momento es la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, que en las próximas horas también votaría el fin de la medida de fuerza, según circuló. Ya se levantaron también las medidas en la Manuel Belgrano y la Rodolfo Walsh. https://www.eldestapeweb.com/opinion/toma-de-colegios/pasantias-obligatorias-que-esconden-y-el-reclamo-de-las-tomas-que-no-se-escucha-20221050556

“Reclamamos una mesa donde podamos, justamente, laburar todo el proyecto de las pasantías, no es que les pibes no queremos laburar, ellos nos quieren mandar a laburar gratuitamente para las empresas que tienen convenios con el gobierno de la Ciudad”, señaló en diálogo con Télam Valentina Mencía, de la escuela Rogelio Yrurtia de Parque Avellaneda. La estudiante reclamó que esas tareas “no están vinculadas a nuestras especializaciones” y tampoco son en “organizaciones civiles o cooperativas de barrio”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además de un canal de diálogo para discutir las pasantías, Mencía se refirió a otro de los reclamos que vienen sosteniendo los estudiantes con diversas medidas desde hace casi dos semanas. "Una mejora en el sistema alimentario escolar porque no sólo las viandas no alcanzan, sino que vienen de mala calidad y no nos llenan”, precisó. Los estudiantes permanecían frente al Ministerio, en Carlos Perette 750, en el Barrio 31, pasadas las 13 sin respuesta de parte de las autoridades de Educación. Mencía señaló que “se van a seguir re discutiendo las tomas” y que “se levanten no significa que no se mantengan los reclamos” estudiantiles.

El comunicado de los estudiantes del Lengüitas

La toma en el Lengüitas había estado marcada en las últimas horas por la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de retomar las clases en los niveles inicial y primario, mientras que el secundario se dictó en la actual sede de la Unicaba, avenida Paseo Colón 255. Tanto la Asociación Cooperadora como las familias habían culpado al gobierno porteño de que en estos dos niveles no se haya dictado clases, ya que el ingreso de alumnos y docentes es independiente del nivel secundario.

Los estudiantes habían votado una toma hasta mañana pero habían decidido suspenderla hoy a la espera de la reunión con las autoridades educativas. La cartera educativa emitió un comunicado, en el que señala que tras la reunión los alumnos "en forma intempestiva" volvieron a tomar el colegio, por lo que decidió el dictado de clases de nivel inicial y primario en la sede del colegio y el secundario en la Unicaba.

"Se realizó una votación democrática y legítima para definir ls continuación de la medida de toma. A pesar del impedimento del ministerio de llevarla a cabo, a través de la persecución política hacia docentes, alumnes, xadres y a través de la convocatoria a clases en la UNICABA, logramos que el estudiantado se presente en el colegio para ejercer su derecho al voto", confirmaron esta tarde los estudiantes en un comunicado publicado en Instagram. Y agregaron: "Esto significa el comienzo de una nueva etapa, que seguirá con nuestros mismos objetivos de mantener un diálogo real y resolutivo con el ministerio, garantizando nuestra participación en los proyectos que nos afecten como comunidad".