Trucos de moda viral: 6 hacks que revolucionan TikTok

A pesar de las críticas, el video fue un éxito viral , acumulando miles de reproducciones en pocas horas. Muchos usuarios empezaron a compartir sus propias versiones de los trucos , creando un efecto dominó en la comunidad. Así, Andrea no solo pudo inspirar a otros a experimentar con su estilo , sino que también fomentó la creatividad en el uso de prendas cotidianas .

El quinto truco es uno de los más importantes: cómo determinar la talla correcta de unos vaqueros probándoselos alrededor del cuello. Basta con rodearse el cuello con la cintura del pantalón abrochado y si los dos extremos se tocan, significa que la talla es la correcta. Si no se tocan, es que queda pequeño y si pasan de medida, entonces es que el modelo es demasiado grande.

Por último, López enseña cómo convertir un bolso en una mochila. Sin embargo, este truco no terminó de convencer a todos sus seguidores. "No puedo con el último, parece una broma" o "todo iba bien hasta que vi el último" son algunos de los comentarios. Sin embargo, no se puede negar que Andrea López recopiló una serie de trucos útiles que podrían facilitar la vida de muchas personas.