Fuerte temblor en Mendoza y San Juan

Un fuerte temblor se experimentó en la frontera entre Mendoza y San Juan, informó el organismo nacional de prevención sísmica, INPRES. El hecho tuvo sede 67 km al NO de Uspallata -32.202 (lat) -69.890 (long) y contó con una magnitud 5.2 y profundidad 125 km.

Tan solo una hora antes, a las 8.46 de esta mañana, el suelo mendocino ya había experimentando otro movimiento sísmico aunque resultó imperceptible para la mayoría de los habitantes. Según el INPRES alcanzó solo una magnitud de 3 puntos en la escala Richter con epicentro 87 km al NO de Mendoza; 149 km al SO de San Juan; 31 km al NO de Uspallata. El segundo fue registrado en la provincia de San Juan a las 9.48. El epicentro fue a 124 kilómetros al noroeste de Mendoza; 155 kilómetros al suroeste de San Juan; 65 kilómetros al norte de Las Cuevas.

Esto ocurre luego del terremoto de 6.8 grados de magnitud en la escala de Ritchter que se produjo en San Juan y que se sintió en varias provincias. Semanas atrás, lo expertos habían advertido que podría haber replicas a lo largo de estos meses.

Un nuevo sismo había tenido lugar en la provincia de San Juan el 31 de enero. Esa vez, el temblor fue de 5.0 en la escala de Richter y se registró a las 20:20 de la noche. Según informaron las autoridades, el epicentro estuvo localizado al suroeste de la provincia.

El Instituto Nacional de Prevenión Sísmica (INPRES) confirmó que la profundidad del sismo fue de 11 kilómetros. Este sismo se dio en la misma zona del terremoto ocurrido el 18 de enero y que había puesto en alerta a toda la provincia debido a la magnitud del movimiento telúrico. En aquel entonces, también se había registrado cerca de los 10 kilómetros.

Esa vez, por otro lado, confirmaron que la zona que se registró el movimiento estuvo localizada a 51 kilómetros al Suroeste de San Juan, 121 km al Norte de Mendoza y 52 kilómetros al Este de la localidad sanjuanina de Barreal. Todavía no se supo si en algunas de esas localidades se produjo algún herido o destrozo en edificaciones.