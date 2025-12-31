El Canal 26 de noticias marcará un antes y un después en la región, convirtiéndose en el primer canal de Latinoamérica en transmitir noticias en formato 4k a partir del 31 de diciembre de 2025. De esta manera se posicionará como un medio de referencia dentro del ecosistema de medios argentinos, entrando además en un grupo reducido de medios a nivel internacional.

La incorporación del 4K está orientado a elevar los estándares de calidad de imagen, optimizar los procesos de producción y responder a nuevos hábitos de consumo en lo que son los contenidos informativos. La tecnología 4K permitirá tener imágenes más nítidas y un nivel de realismo que redefine la forma de contar la actualidad.

“Este avance constituye un hito para el canal y para la televisión de toda la región. Apostar al 4K es apostar por una forma de informar más clara, más cercana y más competitiva”, señalaron desde la dirección de Canal 26. La definición técnica se traduce, en ese sentido, en una herramienta narrativa que pretende acercar la información al televidente con imágenes más precisas y una puesta en escena renovada.

Con esta actualización, Canal 26 refuerza su compromiso con la excelencia editorial y la innovación permanente. La transición a 4K no se limita a una mejora estética, sino que se integra a los flujos de trabajo digitales que la señal viene desarrollando en los últimos años, con el objetivo de potenciar su estrategia de distribución multiplataforma.

El alcance internacional de transmitir en 4k

Con el anuncio de hoy, Canal 26 pasará a integrar un grupo muy reducido de medios informativos a nivel mundial que transmiten con esta tecnología, como es el caso de Fox Sport y ESPN, manteniendo al mismo tiempo su identidad como un canal "íntegramente argentino". Esta posición estratégica fortalece su capacidad de competir tanto en el mercado local como en el internacional.

El salto tecnológico forma parte de un plan de modernización más amplio que incluye la renovación integral de estudios, la incorporación de nuevo equipamiento de producción y, además, una arquitectura digital pensada para el futuro. Estas inversiones consolidarán al Canal 26 como uno de los medios más innovadores del país y refuerzan su perfil como pionero dentro de la televisión de noticias.

El desembarco del 4K en Canal 26 no solo eleva la vara técnica del sector, sino que también envía una señal clara: la televisión abierta argentina sigue teniendo capacidad de innovar, liderar y adaptarse.