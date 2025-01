Qué hacer para saber si tengo el celular intervenido.

Los celulares son sin dudas de los dispositivos tecnológicos más utilizados a nivel mundial y a medida que pasa el tiempo, se descubren distintos trucos internos para obtener información propia. En este sentido, un trabajador del rubro de la computación y servicio técnico alertó sobre los dos códigos que hay que colocar para poder saber si está intervenido.

Las empresas de los distintos dispositivos tecnológicos tienen la intención de aumentar su seguridad para evitar situaciones desafortunadas como estafas, lo que más ocurrió en este último tiempo. Además de eso, los celulares pueden estar intervenidos y esto se puede detectar a través de un serie de simples pasos.

La cuenta de Instagram "digitalprint9dj" manejada por un trabajador de computación y servicio técnico de este rubro indicó qué se debe hacer para averiguar si el celular está intervenido por otra persona. Para proceder de la manera correcta, se debe ir hacia la sección de llamadas.

Cómo saber si tengo intervenido el celular: el método sencillo en simples pasos

Ir a la sección de "llamadas", escribir *#21*# y pulsar para llamar.

Aparecerá un mensaje y si todos los ítems aparecen en "no desviado", significa que no está intervenido. Si aparece otro mensaje con desvíos de llamadas hacia otros números de teléfonos, sí está intervenido.

Para eliminar todos los desvíos de llamada y que el celular deje de estar intervenido, se debe volver a ingresar a la sección de "llamadas", escribir *#002*#.

Automáticamente se desprenderá un cartel con el mensaje "Desvío de llamadas. El elemento se ha borrado correctamente".

El celular no se encontrará intervenido y volverá a estar limpio nuevamente.

¿Por qué no se recomienda usar hidrogel para proteger la pantalla de los celulares?

Al realizar un cambio de celular, son muchas las personas que lo primero que pretenden conseguir es una protección para la pantalla y que esta no sufra ningún tipo de daño. En el último tiempo, se comenzó a popularizar un método que fue bautizado como hidrogel, pero que algunos expertos aconsejan descartar porque son pocas las seguridades que entrega.

En muchas oportunidades, los daños a las pantallas de los celulares pueden darse por un descuido y generar un verdadero dolor de cabeza porque la reparación de las mismas no es para nada barata. De hecho, los repuestos suelen ser bastante caros en caso de que se trate de un dispositivo muy nuevo.

"Una sola vez se me cayó el celular desde que le puse el hidrogel. Adiviná si se me hizo pelota", expresó Nanogede, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Se trata de un producto que se destaca por ser resistente a los arañazos, mejor adaptabilidad a las pantallas curvas y dispone de cierta flexibilidad. También se menciona que las marcas provocadas por rayones se van borrando con el paso de los días.

"Solo es un plástico que protege la pantalla con rayaduras. Cualquier tipo de tropezón hace que se levante el hidrogel. Por eso mismo recomendamos una malla de cerámica mate que es superresistente y que no se le marcan las huellas o también un vidrio templado", señaló Tecnologíaparami en TikTok. Lo que las personas no reciben como información es que este nuevo producto no es ideal para golpes generados por caídas. Algo que todos buscan al momento de comprar la protección.