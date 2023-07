El fallo que complica a los conductores de Uber en la Ciudad de Buenos AIres: "Ilegal"

Se estableció que el servicio que se brinda a través de socios de la aplicación viola numerosas regulaciones. El juez dictaminó, además, que las plataformas de viajes deben ser un servicio complementario bajo la Ley de Taxis y Remises.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Víctor Trionfetti, declaró la ilegalidad de Uber en el territorio porteño y estableció que debe ser un servicio complementario a las regulaciones vigentes de la Ley de Taxis y Remises. La Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax), conducida por Jorge García, remarcó que la sentencia llegó después de 7 años de espera. “Ahora las plataformas piratas como Uber tienen que aggiornarse como una aplicación de servicio sobre lo que está regulado por Ley. También intima a que la Legislatura Porteña y el Congreso Nacional pongan a las plataformas en un marco de legalidad”, destacó García.

La sentencia abarca en específico al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y desde la Fepetax consideraron que esto “asienta jurisprudencia y significa un importante golpe a las plataformas piratas”, que incluye no sólo a Uber, sino también a Didi y otras. Esperan que esta sentencia sirva para avanzar sobre todo el país.

“Estimamos que son miles trabajadores precarizados. Ahora son los legisladores los responsables de ordenar la actividad para luego reglamentarse. Estamos hablando de cientos de millones de pesos en evasión previsional, impuestos a la AFIP que ya los multó varias veces y fuga de capitales. Todos sabemos el fuerte lobby que UBER ejerce para que sigan siendo ilegales pero eso se va a terminar”, sostuvo Miguel Soto, secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de CABA. El fallo surge de una demanda iniciada por el SPT de la Ciudad, que también incluía una intimación al Gobierno de la Ciudad para actuar al respecto, que fue desestimada por Trionfetti por considerar que efectuaron las medidas razonables a su alcance para que UBER deje de funcionar”, indicó la Justicia.

Tras el fallo, García afirmó que “ahora queda en manos del poder legislativo y que no se hagan los distraídos, que no miren para otro lado y que las comisiones específicas, como la de transporte, cumplan con su deber, ya que el estado no recauda un solo peso. Una vergüenza”. Soto, por su parte, agregó que “UBER está siendo acorralada en distintos países del mundo para que cumplan con la ley. En Argentina vamos a estar al frente de la lucha que viene”. La Fepetax aseguró que los taxistas "invierten más de 4 mil millones de dólares en su capital rodante", lo que deriva en el sustento de "300.000 familias de trabajadores". En cambio, que las plataformas “sin invertir un solo peso evaden toda carga impositiva y el 25% de lo producido lo lavan en el exterior".

Conocido el fallo, los peones de taxis recibieron el apoyo para la futura legislación a regular de parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), a las que se encuentran afiliados. “Vamos a ser parte del acompañamiento de las acciones que determinen los trabajadores taxistas”, sintetizaron.