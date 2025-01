Clausuraron un famoso supermercado y le secuestraron la mercancía.

Un operativo de inspección municipal clausuró a un famoso supermercado después de secuestrar 6.120 kilos de alimento y 460 litros de bebidas. Los detalles sobre los productos incautados y qué pasará con el supermercado tras la medida que tomó el municipio.

El pasado viernes un supermercado chino ubicado en las calles Miguel Muñoz y Güemes, muy conocido en Cipolletti, fue clausurado luego de que un operativo de inspección municipal incautase cientos de alimentos congelados sin rotulación, pollos y pescados fuera de las normas de seguridad y la cadena de frío, y bebidas y alimentos con fecha de vencimiento en 2022. En declaraciones extraídas de ADNSUR, el titular de Comercio Diego Zúñiga remarcó que el local ya había recibido seis infracciones en el 2024 por motivos similares.

De hecho, en el último operativo se alertó que la mercadería vencida no había sido retirada de góndolas luego de una advertencia de Comercio. También, trascendió que la familia propietaria del supermercado vivía en el establecimiento. Esto está prohibido por el Código de Comercio y la sanción final podría ser de una clausura de hasta seis meses y una multa millonaria.

Una histórica marca deportiva cierra fábrica en Argentina en medio de la crisis de Javier Milei

En medio de la crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei en Argentina, una de las empresas de indumentaria deportiva más emblemáticas del mundo cerrará una de sus fábricas. La misma está ubicada en Buenos Aires, más precisamente en Coronel Suárez.

La histórica fábrica de calzado DASS, ubicada en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, anunció su cierre definitivo a partir del 20 de enero de 2025, dejando sin empleo a más de 400 trabajadores. Según pudo averiguar El Destape, los empleados fueron informados de su despido mediante cartas documento recibidas durante sus vacaciones.

Agustín Amicone, titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), señaló que la crisis en el sector se debe al incremento de las importaciones y a la disminución del consumo. Según Amicone, la apertura comercial llevó a que empresas como Adidas, principal cliente de DASS, prefieran importar calzado a menor costo en lugar de producirlo localmente. "Lo primero que quiero decir es que cierra Adidas, porque poner en DASS el foco cuando en realidad es Adidas el principal responsable de la decisión no es central la realidad en el verdadero causante. El responsable es Adidas internacional. No sé las causas, porque la empresa no comunicó los motivos pero nosotros podemos inferir que se debe a la apertura total del comercio de importaciones que tiene la Argentina", aseguró Amicone.

El dirigente sindical también destacó una caída en el consumo de calzado en Argentina, pasando de un promedio de tres pares de zapatillas por persona al año en épocas de bonanza, a 2,4 pares en la actualidad. Ante esta situación, Uticra solicitará la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires para intentar revertir el cierre y preservar los puestos de trabajo. La planta de Dass en Coronel Suárez, adquirida en 2015 a la firma Gatic, se dedicaba a la producción de calzado para marcas como Adidas, Umbro, Asics y Fila.