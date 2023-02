Tiroteo en el subte: un hombre baleó a una policía en la estación Retiro

La línea C del Subte fue escenario esta mañana, en su estación terminal de Retiro, de un tiroteo entre una Policía de la Ciudad y un presunto delincuente. El hombre fue detenido luego de que hiriera de bala a la mujer, que estaba de servicio. Fuentes policiales confirmaron a El Destape que fue trasladada en helicóptero al hospital Churruca con un corte en el cuello y una bala en el pecho. Su estado de salud es delicado porque los médicos en el lugar tuvieron que hacerle maniobras de reanimación ante un paro cardíaco. De acuerdo a una primera versión, el hecho se desató cuando ella intercedió en un altercado entre un trabajador del subte y la persona en cuestión.

Además de la detención, oficiales de la Policía de la Ciudad secuestraron un arma de fuego. Según la primera información sobre el hecho, un empleado de Emova también fue baleado pero el tiro no llegó a ingresar en su cuerpo, en tanto que la mujer baleada fue identificada como Analía Salazar, integrante de la "División Línea C,D, E,H y Premetro".

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que hay "varias personas heridas por armas de fuego". Y narró: "El equipo que llegó se encontró con una oficial de Policía con dos impactos de bala, empezamos a hacer las maniobras de reanimación para compensarla, llegaron entonces dos equipos más seguimos con el masaje. Me confirmaron que la hemos sacado del paro cardíaco".

Según puntualizó el médico, personal de Emova "recibió un raspón de bala y fue trasladado al Hospital Fernández con una herida leve en cadera derecha", aunque no estaría en riesgo su vida.

Fuentes policiales informaron que la balacera comenzó tras un incidente protagonizado por un pasajero con un empleado de EMOVA "por motivos desconocidos". Y ampliaron: " Es en ese momento que el efectivo antes mencionado intercede y el masculino pasajero le sustrae el arma de fuego reglamentaria para luego efectuar varias detonaciones las que impacta dos en la Oficial Salazar una en el tórax y una segunda en el cuello, y otra detonación en la cintura de un operario de subte".

De acuerdo a su relato, el hombre intentó darse a la fuga por las escaleras de salida del subte y descartó el arma de fuego, aunque luego fue detenido por personal de comuna frente al Hotel Sheraton.

En su reconstrucción de los hechos, la concesionaria de la Red de Subte informó que hubo efectivamente un enfrentamiento, aunque por motivos aún no aclarados, entre personal de Policía y una persona que se encontraba en el hall de la estación Retiro de la Línea C a las 11:04. "Producto de este violento episodio, resultó herido un Asistente de Productos y Servicios de la estación, mientras que el efectivo de seguridad involucrada fue trasladada por personal del SAME. A raíz de este incidente, se activó el protocolo de seguridad y se interrumpió el servicio de la Línea C", sumaron desde la empresa.

Noticia en desarrollo