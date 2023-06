Uso de la SUBE: aclaran que no se aplicarán multas por compartir la tarjeta

El Ministerio de Transporte de la Nación emitió un comunicado en el que señalaron que no se realizaron modificaciones en la normativa vigente. No se aplican sanciones a la persona que le paga el viaje a un tercero que no tenga saldo en su tarjeta.

21 de junio, 2023 | 18.15

El Ministerio de Transporte de la Nación emitió un comunicado para aclarar que "no se han realizado modificaciones en la normativa vigente". En ese sentido, señalaron que la tarjeta que sirve para que usuarios y usuarias abonen los boletos correspondientes en el transporte público es de uso "personal e intransferible", como lo fue desde 2010, cuando comenzó a implementarse. También destacaron cómo es el uso en caso de que la persona sea beneficiaria de la Tarifa Social Federal. La SUBE es la tarjeta con la que las personas pueden pagar sus viajes en colectivos, subtes y trenes, que pueden ser registradas en la página web https://tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/Account/Views/Login.aspx. Dentro de los beneficios con los que se cuenta está la Red SUBE, un sistema que integra todos los modos de transporte público (colectivos, metrobus, trenes y subtes) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ofrece descuentos si se realiza una o más combinaciones. Se aplica de forma automática y sin hacer ningún trámite en el momento del viaje. Según lo estipulado, en dos horas se pueden hacer hasta 5 combinaciones de transporte: el primer viaje se abona la tarifa completa, en el segundo el 50 por ciento menos y, a partir del tercero, un 75 menos. Usos de la tarjeta SUBE 📍La tarjeta SUBE cuenta con el beneficio de la Tarifa Social Federal únicamente debe ser utilizada por el titular de esta para viajar con el 55% de descuento en colectivos y trenes. Si SUBE detecta el uso fraudulento por parte de una persona que no es beneficiaria del atributo social se procede al bloqueo de la tarjeta. 📍Es importante aclarar que la SUBE nunca podrá ser retenida por el personal de la empresa de transporte en la que viaje la persona usuaria. 📍Por otra parte, frente a una situación de emergencia, la persona usuaria podrá pagar el viaje a un tercero que no tenga saldo en su tarjeta. En caso de compartir la tarjeta, no se aplicará ninguna sanción o multa. 📍Asimismo, recordamos la importancia de registrar la tarjeta SUBE, ya que, mediante el sitio web argentina.gob.ar/sube, se puede acceder a la información de cada viaje realizado. De esta manera, si la persona quiere hacer una consulta o reclamo sobre el colectivo en el que viajó, puede tomar esa información e ingresar en control.cnrt.gob.ar. ¿Qué es la tarifa social y a quién está dirigida? Está dirigida a jubilades y/o pensionades, a personal del trabajo doméstico, veteranes de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, así como también para beneficiaries de: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo, seguro por desempleo, seguro de capacitación y empleo, programa Promover Igualdad de Oportunidades, programa PROGRESAR, programa “Potenciar Trabajo” y pensiones no contributivas. Si sos parte de alguno de esos grupos, es necesario contar con una cuenta creada en SUBE.