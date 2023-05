¿Cómo saber el saldo de mi tarjeta SUBE?

Te contamos todas las formas en las que podés acceder al saldo de tu tarjeta SUBE.

La tarjeta SUBE es un sistema de pago electrónico que permite abonar los servicios de transporte público en Argentina. Al utilizar una tarjeta SUBE, los usuarios pueden utilizar colectivos, trenes y subtes de manera sencilla y rápida. Para consultar el saldo de la tarjeta, se puede hacer uso de diferentes métodos y en este artículo encontrarás toda la información necesaria para consultarlo de manera rápida y sencilla.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta SUBE?

Consultar el saldo de la tarjeta SUBE es esencial para poder realizar los viajes necesarios sin inconvenientes. Afortunadamente, existen diferentes opciones para realizar esta consulta de manera fácil y rápida. Una de las opciones disponibles es registrarse en el sitio web oficial de la SUBE. Al hacerlo, los usuarios pueden verificar el saldo de su tarjeta SUBE desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Es importante destacar que para acceder a este servicio, es necesario contar con una cuenta de usuario registrada.

Otra opción es descargar la app Carga SUBE en un dispositivo móvil y utilizarla para verificar el saldo de la tarjeta. La aplicación también permite realizar recargas de manera segura y rápida, además de ofrecer información actualizada sobre promociones y descuentos.

También es posible chequear el saldo de la tarjeta SUBE a través de los dispositivos de Conexión Móvil, que se encuentran disponibles en muchos lugares públicos. Estos dispositivos permiten la consulta de saldo y la realización de recargas de manera sencilla.

En caso de que se haya realizado una carga pendiente que aún no ha sido acreditada en la tarjeta, no hay motivo de preocupación. Esta carga no vence y puede ser acreditada posteriormente a través de una Terminal Automática, la app Carga SUBE o un dispositivo de Conexión Móvil.

Es importante destacar que si el saldo de la tarjeta SUBE es negativo, existe una actualización automática que lo llevará a $170,72, lo que equivale a 4 boletos mínimos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. De esta manera, los usuarios podrán seguir realizando viajes hasta que tengan la oportunidad de cargar su tarjeta nuevamente.

Consultar el saldo de la SUBE por WhatsApp

Para realizar consultas sobre la tarjeta SUBE, los usuarios pueden agendar el número de contacto 11-6677-7823 y enviar un mensaje por WhatsApp con su consulta. Las consultas pueden realizarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas. En caso de no encontrar la respuesta deseada a través de WhatsApp, los usuarios pueden enviar un correo electrónico a suberesponde@sube.gob.ar.

La SUBE ofrece la posibilidad de consultar el saldo a través del WhatsApp oficial, así como realizar otras gestiones y consultas, como cargar saldo en la tarjeta, actualizar datos, denunciar sobreprecios y recargos indebidos, registrarse como usuario, recuperar la clave y dar de baja la tarjeta por motivos como pérdida, robo, extravío o rotura. Además de estas opciones, también se puede obtener información sobre el boleto estudiantil y la tarifa social.