La emocionante carta de la mamá de Sofía Herrera, tras las pistas que surgieron del caso Loan

María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, escribió una emocionante carta para recordar a su hija, como hace cada 30 de diciembre. Este año ella cumpliría 20 años, en medio del nuevo giro en la investigación que surgió del caso Loan Peña y que desató pericias en la causa por la desaparición de Sofía.

“Hoy cumplís 20 años mi querida Sofí, te siento más cerca que nunca aunque estés ausente físicamente”, escribió en su perfil de Facebook Delgado.

Sofía fue vista por última vez en Tierra del Fuego en 2008 cuando tenía 3 años. La familia Herrera salió con amigos a pasar un domingo de esparcimiento en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, el 28 de septiembre. María Elena, su marido Fabián y Sofía se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en una estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes a su vez estaban con sus hijos de 2 y 9 años.

El grupo llegó al camping situado en el kilómetro 2893 de la ruta nacional 3, en dos autos que estacionaron cerca del camino. Sofía se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a saber de ella.

A partir del testimonio de otro niño que estuvo presente cuando desapareció Sofía, el juez Daniel Cesari Hernández llegó a la pista de José Dagoberto Díaz Aguilar, apodado "Espanta la Virgen", un hombre de nacionalidad chilena y costumbres nómades sospechoso de haberse llevado a la niña desde el camping en el que fue vista por última vez, en septiembre de 2008. Sin embargo, las autoridades argentinas y chilenas nunca lograron dar con el sospechoso, que sigue prófugo.

La carta completa de María Elena Delgado

“Hoy cumplís 20 años mi querida Sofi, te siento más cerca que nunca aunque estés ausente físicamente. Sofi, tu primer añito en Córdoba, todo fue amor, con castillos como las princesita feliz, dando tus primeros pasitos y nosotros babosos de amor.

A los 2 añitos, en Caleta, rodeada de amor de la abuela, tus papás, tus tíos y tu hermano. Tu tío se disfrazó de oso blanco para que tuvieras un invitado especial en el castillo del tío Coto. Todo era felicidad.

A los 3 años, celebramos en casa con amiguitos, no podía faltar el castillo de la princesita adorada que eras vos. A los 4 años, todo se derrumbó. El dolor era gigante por tu desaparición. El castillo se quedó esperando a su princesita Sofi. El oso blanco no regresó, Las canciones de Xuxa no se escucharon. Todo fue dolor.

La puerta en la investigación de Sofía Herrera que se abrió con el caso Loan

La Justicia de Río Grande determinó en junio que la hija del capitán de la Armada, Carlos Pérez -uno de los seis detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña- no es Sofía Herrera.

Pero sobre el final del año se encendieron nuevamente las alarmas en la Patagonia y la causa que investiga qué pasó con Sofía dio un giro inesperado a causa de una nueva declaración. Dicha testimonial vincula a la pequeña nacida en Río Grande con el niño desaparecido en el Algarrobal, en las inmediaciones de la casa de su abuela Catalina. La desesperación de una familia buscando a su hijo/a, no es el único punto en común. También lo es el ex capitán de navío, Carlos Pérez, actualmente detenido en el penal de Güemes, provincia de Salta.

"El viernes pasado tuvimos una testimonial de la señora (Carmen) Haase, residente de Misiones -ahora vive allí-, que nos cuenta que el día que desapareció Sofía, el 28 de septiembre de 2008, ella compartió un asado en un camping cercano (NdR: no se trata del mismo donde Sofía se encontraba junto a su familia, llamado John Goodall) con Carlos Pérez y su pareja de aquel entonces, ya que la pareja de esta mujer también era militar", explicaron fuentes de la investigación. En esa misma testimonial, Haase señaló como asistentes a su expareja, sus propios padres y otros miembros de la Armada -entre ellos, un odontólogo-.