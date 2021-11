El gobierno declaró alerta sanitario por la fiebre porcina africana

El alerta sanitario fue confirmó a través de la resolución 564/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Qué significa.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró este miércoles el “alerta Sanitario” en todo el territorio argentino por "la potencial propagación de la Peste Porcina Africana (PPA)". En este marco, desde el Gobierno nacional, a través de las autoridades de sanidad y calidad agroalimentaria, ordenaron reforzar medidas preventivas en fronteras como también en los controles de ingreso aéreo y marítimo al país para evitar el ingreso de la peste.

Fue a través de la resolución 564/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial que el organismo pertinente explicó que históricamente Argentina “es un país libre de Peste Porcina Africana”, a nivel global en los últimos años el patrón de distribución del virus demostró “un grave deterioro debido a la propagación de la enfermedad, principalmente en Europa y en Asia, después de la primera ocurrencia en China.

En este marco fue que en julio tanto el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) notificaron el virus en granjas de traspatio de República Dominicana. Es así que, si bien no se detectaron casos en Argentina, el Senasa tomó la decisión de fortalecer las medidas preventivas para evitar que ingrese la peste al país.

“Se adoptan nuevas medidas de prevención y se fortalecen las ya existentes, con el fin de disminuir el riesgo de ingreso, exposición y diseminación del VPPA en huéspedes susceptibles, tanto cerdos domésticos como asilvestrados y jabalíes, en todo el Territorio Nacional”, detallaron las autoridades sanitarias en la resolución oficial.

En este sentido, se declaró el “Alerta Sanitario en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la presencia en cerdos domésticos de focos de infección del virus de Peste Porcina Africana en las Repúblicas Dominicana y de Haití, y su potencial propagación por el continente americano”.

Por lo que "se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad agroalimentaria, a propiciar normas complementarias que dispongan medidas de prevención extraordinarias para disminuir el riesgo de ingreso y potencial diseminación del VPPA en el país".

En esta línea, la resolución faculta a la Dirección General Técnica y Administrativa del citado Servicio Nacional, a adoptar gestiones administrativas urgentes a los fines de acelerar o facilitar la provisión de recursos a las áreas técnicas competentes, para ser consistentes con la eficacia de los procesos de respuesta inmediata en el estado de alerta. Mientras que en caso de constatarse incumplimientos o transgresiones a la presente resolución, el infractor será pasible de sanciones. "Sin perjuicio de ello, preventivamente, se podrán adoptar las acciones previstas en el Manual de Procedimientos de Infracciones del mencionado Servicio Nacional, aprobado por la Resolución Nº 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA", remarca la resolución.

Peste porcina: cómo es

Especialistas explicaron que la PPA es una enfermedad de los porcinos y el virus tiene la capacidad de permanecer viable en materia orgánica por largos períodos (sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc.). Esta enfermedad en los animales tiene una alta letalidad y hasta ahora no hay vacuna que evite su contagio y propagación.