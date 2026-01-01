Control de alcoholemia: las excusas más insólitas de los conductores en la noche de Año Nuevo.

Las redes sociales y canales de televisión se llenaron de videos con las más insólitas excusas por parte de conductores que se enfrentaron al control de alcoholemia en la noche de festejos de Año Nuevo. En lo que respecta a la Capital Federal, las autoridades realizaron más de cinco mil controles, a partir de los cuales se retuvieron treinta y ocho licencias de conducir.

Las respuestas y excusas más insólitas del control de alcoholemia de Año Nuevo

Ya son una verdadera tradición los videos de Año Nuevo que muestran las respuestas y excusas más insólitas de conductores que pasan por el control de alcoholemia. Este 2026 no fue la excepción, y los clips no tardaron en viralizarse en las redes sociales. En uno de ellos se puede ver a un joven excusarse: "Me operaron en abril del pulmón y me falta uno, así que estoy con capacidad reducida". Para que no le "falte el aire", el agente de tránsito lo hizo bajar del vehículo, y al realizarse el control el mismo arrojó un 0,62 g/l de alcohol en sangre.

Las excusas no se terminaron ahí. Un hombre, que no solo conducía ebrio, sino que llevaba un bebé a bordo, fue detenido por un control y tras dar positivo su test de alcoholemia arrojó: "Lo sé, pero mi hija se rompió el brazo durante la cena". Otro caso, más cómico, es el de una mujer que aseguró haber consumido únicamente "fresita". La misma tenía un 0,97 g/l de alcohol en sangre.

Por último, en las redes sociales se pudo escuchar un caso un poco más "honesto". Y es que tras ser detenido por el control de alcoholemia un hombre confesó estar ebrio antes de siquiera acercar la pipeta a su boca: "Tengo los 20 pejerreyes ahí y ya sé que ya está, sáquenme el auto que ya está". El mismo dio positivo con 1,75 g/l de alcohol en sangre.

Cuánto es el porcentaje de alcohol en sangre en Ciudad de Buenos Aires

El porcentaje de alcohol en sangre en la Ciudad de Buenos Aires varía dependiendo del vehículo. El límite es de 0,5 gramos por litro (g/l) para autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas, y 0 g/l para principiantes y profesionales. En lo que respecta a las sanciones, pueden ir desde multas hasta la retención de la licencia, dependiendo de la gravedad del caso.