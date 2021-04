Los trabajadores de la salud en Entre Ríos continúan con reclamos por los bajos sueldos que reciben por su labor en el sector público. A los enfermeros, que están hace más de un año en la primera línea de fuego contra la pandemia, ahora se le sumaron unos 300 médicos de Paraná, que se manifestaron en más de una ocasión. Autoconvocados, sin representación gremial que los nuclee, expresaron su malestar frente al propio Ministerio de Salud y al no obtener respuestas han iniciado una serie de medidas de fuerza, con el objetivo de visibilizar su situación.

"El movimiento comenzó en marzo de 2020 por una preocupación de índole salarial. Los sueldos en Entre Ríos son muy bajos en relación a médicos de otras provincias. Por ejemplo, cobramos la mitad de lo que cobra un profesional en Santa Fe. Es humillante", indicó a El Destape, Joaquín Meresman, médico cirujano del Hospital San Martín, el nosocomio de referencia en la provincia.

Un médico entrerriano de la salud pública tiene un contrato de 36 horas y cobra, en promedio, 50 mil pesos. Debido a la necesidad de generar más ingresos, la mayoría tiene uno o dos empleos más. El reclamo, como consecuencia de la pandemia, decidió frenarse en 2020, pero a fin de año se retomó y hubo encuentros con la ministra de Salud: "Nos reunimos en noviembre y diciembre. Entienden, saben y conocen lo que nos pasa, pero no nos dan respuestas. No es sólo lo salarial, sino que también lo que nosotros denominamos 'precarización' y ellos llaman 'irregularidad' en los cargos. Es decir, hay un alto nivel de médicos suplentes, que no pueden hacer carrera".

Semanas atrás, los médicos marcharon hacia el Ministerio de Salud. En una postal pocas veces vista, reflejaron su malestar en la puerta de la cartera sanitaria, ubicada en calle 25 de Mayo de Paraná. En la puerta, dejaron sus chaquetas, como muestra de la necesidad de que se reconozca su labor: "Al no haber respuestas, decidimos accionar. El viernes hicimos una retención de servicios y esta semana hicimos otra. Naturalmente a quienes están internados se los atendió y a quienes tienen coronavirus también, pero se retuvieron las tareas programadas dentro del hospital".

La dinámica del hospital, como consecuencia de la pandemia, ha variado. Muchos servicios vieron incrementado su trabajo, otros no tanto, pero todos han modificado su disposición: "En mi caso no varió mucho, más allá de que sí se hicieron cambios y no tenemos más Internación, por ejemplo. Sí he tenido que operar pacientes con coronavirus, con todo lo que eso implica. Otros servicios, como Enfermería, claramente han tenido una sobrecarga".

Los enfermeros, en cambio, cobran aún menos que los médicos. Pese a haber estudiado y muchos de ellos ser licenciados y tener décadas trabajando en la salud pública, se han manifestado en reiteradas ocasiones pidiendo que mejoren sus salarios.

Mabel Varisco es una de ellas. Debido a su larga experiencia como enfermera del Hospital San Martín, fue puesta al frente de la Sala Covid en el nosocomio. Ha trabajado codo a codo con cientos de empleados que le han hecho frente a la pandemia mano a mano, desde el minuto cero. Sin embargo, por todo concepto, cobran en promedio entre 40 y 45 mil pesos. Todos cumplen, por lo menos, ocho horas de trabajo. Y sin embargo, el 80%, aproximadamente, tiene doble empleo, porque sino no llegan a fin de mes. "La mayoría trabaja en la parte privada, porque no alcanza. De ellos, un enorme porcentaje paga alquiler. Si cobrás 40 mil pesos y la mitad es el alquiler, no te queda nada para vivir. De las autoridades no tenemos respuestas. Aquellos que no tenemos personería jurídica y somos autoconvocados, dependemos de lo que se resuelva en paritarias", resaltó la profesional en contacto con Cara y Ceca (Radio UNER).

Varisco se desempeña hace 30 años en el Hospital. Tiene un título de grado y es jefa de un área, pero no le pagan como corresponde: "Es increíble que cobremos menos que otros trabajadores del Estado que no tienen la capacitación ni la antiguedad que tenemos nosotros". Como respuesta, el jueves 15 harán una "sentada" en el hospital, manifestando su disconformidad con la situación que atraviesan: "Queremos visibilizar nuestro problema. Tenemos reconocimiento social, pero no de la gente que nos gobierna. Lo que cobramos no nos alcanza, es nuestro gran dolor. Tenemos un sueldo paupérrimo".

A la ausencia de respuestas en materia laboral, se le suma ahora una segunda ola de coronavirus, con un alto nivel de exigencia laboral y de stress. "El gran porcentaje de pacientes sigue siendo adultos mayores. Algunos de ellos, incluso, vacunados. El hecho de que nosotros estemos vacunados no ha cambiado nuestra forma de trabajo, seguimos con la misma dinámica, pero con la tranquilidad de la experiencia", indicó además la enfermera.

En el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, principal nosocomio pediátrico de referencia, la situación es la misma. Fuentes de esa institución médica refirieron a El Destape no sólo suelos magros y sin aumentos, sino que condiciones que consideran injustas. “En otros organismos, si hacés una hora extra, te la pagan. En Salud te pagan con un franco. Y con un franco no vas al supermercado”, señaló una fuente del hospital.

Los enfermeros se manifestarán el próximo martes 20 de abril a las 12 en el Hospital San Martín, intentando hacer visible otra vez su malestar por las escasas respuestas en materia salarial.