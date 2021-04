Avanza la segunda ola de coronavirus: el Hospital Rivadavia confirmó el colapsó de las salas de terapia intensiva.

Tensión y preocupación ante el avance de la segunda ola del coronavirus en Ciudad de Buenos Aires: el Hospital Rivadavia confirmó el colapsó de las salas de terapia intensiva. Se trata de uno de los hospitales públicos más importantes del área metropolitana y que, según la última información, ya no cuenta con espacio disponible para internar a los pacientes en estado grave.

El Hospital Rivadavia se encuentra en avenida Las Heras 2670, en el barrio porteño de Recoleta. Ante esta situación, los trabajadores del hospital informaron que están abriendo una sala de terapia alternativa de manera urgente ante la necesidad de tener más camas. Asimismo, destacaron que en el sanatorio realizan alrededor de 350 testeos diarios y que el 60% están dando positivo de coronavirus.

Ante el innegable aumento de casos en las últimas semanas y luego de la determinación de las medidas del Gobierno para evitar el colapso sanitario, expertos médicos y asesores del Gobierno insisten con una propuesta de suspensión de actividades a partir de las 18 y más limitaciones en el transporte público.

En este contexto, la Provincia reclamó que es necesario endurecer las restricciones impuestas por la Nación la semana pasada. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, lanzó una fuerte advertencia este lunes: "No es que no vamos a tener camas, ya no estamos teniendo". Mientras tanto, desde CABA opinan que "se están cumpliendo las medidas" y que hay que esperar a ver los resultados después del 30 de abril. "Tenemos que ver cómo repercuten estas medidas. Lo que se hizo a partir del jueves pasado se va a empezar a ver recién este fin de semana. Hay que mantener el equilibrio para sostener algún nivel de actividad económica", afirmó el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

Explosión récord de casos de coronavirus en Ciudad

La explosión de casos en Ciudad de Buenos Aires se registra desde hace varios días. La semana pasada la curva ascendió a una manera veloz y registró un nuevo récord de casos: en un solo día hubo 3.358 contagios. En una semana, las camas de terapia intensiva del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires pasaron de estar ocupadas en un 35,1% a un 48%.

En las últimas 24 horas se registró un total de 3.185 nuevos casos de coronavirus y 37 fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 288.301 el número de contagiados y a 7.446 el de fallecidos en el distrito desde la llegada de la pandemia.

Esta mañana, informaron que la ocupación de camas de terapia intensiva es del 49,5%, según los datos que brindó el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria. Además, se precisó que en el sistema de salud público están ocupadas actualmente 223 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles para pacientes en esta situación.

Último reporte de Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que murieron 179 personas y 19.437 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. Con estos datos, suman 57.957 los fallecidos y 2.551.999 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria indicó que son 3.819 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,3% en el país y del 67,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Un 66,33% (12.893 personas) de los infectados de este lunes (19.437) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.