Cómo seguir el vuelo en avión del papa León XIV: esta es la forma

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera una enorme expectativa y tendrá un condimento especial para quienes quieran seguir cada detalle de su viaje: será posible monitorear en tiempo real el vuelo que trasladará al Pontífice desde Uruguay hasta Buenos Aires. A través de plataformas especializadas en seguimiento de aeronaves, como FlightAware y Flightradar24, los usuarios podrán consultar el recorrido del avión, su ubicación y el horario estimado de aterrizaje.

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El Santo Padre llegará al país el domingo 8 de noviembre de 2026, procedente de Montevideo, Uruguay. Según el cronograma oficial de su visita, el avión partirá a las 15.30 y tiene previsto aterrizar a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los momentos más esperados de la gira sudamericana del Papa, que también incluirá actividades en Córdoba y Luján antes de continuar su viaje hacia Perú.

Cómo seguir el vuelo del papa León XIV en vivo

Existen dos plataformas principales que permiten consultar los movimientos de los aviones y seguir sus recorridos en tiempo real. Ambas cuentan con versiones para computadoras y dispositivos móviles.

FlightAware: es un servicio de seguimiento aéreo que permite consultar vuelos, rutas, horarios de salida y llegada, demoras y datos de las aeronaves. Para seguir el viaje del Papa se puede ingresar a FlightAware y buscar el vuelo por su número, si está disponible, o consultar los movimientos con destino al Aeroparque Jorge Newbery.

es un servicio de seguimiento aéreo que permite consultar vuelos, rutas, horarios de salida y llegada, demoras y datos de las aeronaves. Para seguir el viaje del Papa se puede ingresar a FlightAware y buscar el vuelo por su número, si está disponible, o consultar los movimientos con destino al Aeroparque Jorge Newbery. Flightradar24: es otra de las herramientas más utilizadas para observar los aviones sobre un mapa interactivo. A través de Flightradar24, los usuarios pueden buscar el aeropuerto de destino, identificar aeronaves que se aproximan a Buenos Aires y consultar información sobre su recorrido.

En ambos casos, lo más recomendable será ingresar durante la tarde del domingo 8 de noviembre y revisar los vuelos procedentes de Montevideo con destino a Aeroparque. También se podrá utilizar el buscador de cada plataforma si se difunde previamente el número de vuelo o la identificación de la aeronave papal.

El papa León XIV llega a la Argentina.

Es importante tener en cuenta que la visualización dependerá de que el avión transmita datos de seguimiento y de que las plataformas puedan identificarlo correctamente. Por eso, no siempre aparecerá identificado con el nombre del Papa.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina: día y horario

El arribo está previsto para las 16.30 del domingo 8 de noviembre, en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí será recibido oficialmente y comenzará una agenda que se extenderá hasta el miércoles 11. Estas son las principales actividades previstas durante su estadía: