Sebastián Villa se declaró "inocente" en el juicio por violencia de género

El jugador de Boca Juniors negó el delito de violencia de género que se le imputa. "Nunca lo cometí", aseguró ante el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, donde se presentó después del Superclásico.

El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, declaró por primera vez ante la jueza Claudia Dávalos desde el comienzo del juicio y, como estaba previsto, negó el delito de violencia de género que se le imputa. Un día después de disputar el partido en el que el equipo de la Boca perdió contra River Plate, el jugador colombiano aseguró: "El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí".

Villa declaró luego de que el jueves una perito oficial detallara que el estudio psicológico a Daniela Cortés, expareja del futbolista, arrojó que no hubo “fabulación” por parte de la víctima y que presentaba síntomas "de haber vivido una situación traumática". En ese momento, la titular del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, pidió que el jugador tome la palabra cuando se reanudara el debate.

Tras negar el delito, Villa comenzó a contar su versión sobre la relación con la víctima, que incluyó una convivencia de varios meses en el country donde habrían sucedido los hechos. Según trascendió, unos 30 hinchas de Boca se instalaron en el pasillo donde a unos metros declaraba el jugador de Boca. Al futbolista se lo juzga por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", por el que podría obtener como mínimo una pena a 6 años de prisión.

El 17 de abril comenzó el juicio contra el jugador de Boca Juniors Sebastián Villa por violencia de género contra su expareja, Daniela Cortéz, en 2020. La mujer declaró vía Zoom desde Colombia en la primera de las tres audiencias donde ratificó su declaración ante el fiscal y aseguró que al menos una vez "Villa le dio un golpe de puño en la frente" con un anillo y que después le dio "patadas" en varias partes del cuerpo.

Antes de que comenzara su declaración, la jueza Claudia Dávalos le anunció a Villa el rechazo del recurso de nulidad que había presentado por la defensa y, al mismo tiempo, validó incorporar como prueba a una testigo clave: la empleada doméstica que tenía la pareja en ese momento.

Durante todo el debate se detallarán los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020, en la casa que compartían Villa y su ex, en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, donde residía antes de mudarse al country "Venado II", en el que se habría producido el segundo episodio de violencia de género en junio del 2021 por el que el delantero fue denunciado por otra mujer que lo acusó de abuso sexual.

En el marco de esa primera denuncia, Cortés difundió imágenes a través de las redes sociales, tras lo cual se abrió una causa en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.En ese video se observaron imágenes de la mujer visiblemente golpeada, al tiempo que la denunciante relató hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

Ante el fiscal, la joven de 26 años contó que conoció al jugador cuando jugaba en Colombia y que él le pidió ir juntos a Argentina, cuando fue transferido a Boca Juniors. Ella dijo que primero comenzaron "los insultos y los empujones" y que ella no lo veía como "algo malo". "Con el tiempo, empezaron a surgir comportamientos más duros, se transformaba con el alcohol, las agresiones, los insultos", añadió.

En su interrogatorio, el fiscal le preguntó cuál era el motivo por el que Villa actuaba así, a lo que ella dijo que podía ser "una foto en Instagram que publicara, o un escote o cualquier comentario". También dijo que la empleada doméstica, de nombre Edith, fue testigo de esas situaciones y que la vio con "moretones" o "llorando", y que ella le contó lo que le hacía Villa.

En la misma línea, relató que ella le contó también esta situación a su hermana y una mejor amiga, a quienes les mandaba fotos: "Mirá lo que me acaba de hacer Sebastián". "Había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular", señaló.

Cortéz dijo que el 27 de abril de 2020 tuvieron una fuerte discusión sobre quién se iba a vivir a Puerto Madero a raíz de una crisis en la pareja. "Ahí él dice que si no me iba empieza hacer daño a mí y mi familia y lo empiezo a grabar", recordó. Fue en ese momento que ella dijo que "Villa le pegó en la frente" un puñetazo con un anillo que portaba en una de sus manos, y que luego le dio "patadas" en varias partes del cuerpo. Cuando la mujer relataba el episodio, Villa negaba con la cabeza.

La expareja del futbolista aseguró que luego del episodio no tuvo más contacto con Villa y luego volvió a Colombia. "Acá también le había hecho una denuncia en Medellín por maltrato y al tiempo que la radiqué, él y yo volvimos, regresamos porque me pedía perdón", informó durante su declaración.

Este juicio se iba a realizar inicialmente entre el 19 y 21 de septiembre pasado, pero la defensa de Villa, a cargo del abogado Martín Apolo, solicitó una nueva pericia psicológica para la denunciante Daniela Cortés, y la jueza Dávalos decidió posponer el inicio del proceso.

La otra denuncia contra Villa por abuso sexual

Este segundo episodio fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que, si bien solicitó la inmediata detención de Villa, el juez Maffucci Moore rechazó el planteo y sugirió profundizar la investigación. Tamara Doldán acusó a Villa por abusar sexualmente de ella en una casa de un country en la localidad bonaerense de Canning.

"Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven en la entrevista que brindó a TN, Telefé e Infobae, en la que estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo. Sobre ese día, dijo: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”.

Tras el abuso, se retiró de la casa del futbolista porque le "dolía todo, especialmente el vientre" y le "costaba mucho caminar". Decidió ir al hospital y allí fue cuando la médica ginecóloga le recomendó que hiciera la denuncia por violación.

La nueva denuncia contra Villa ingresó en la sede judicial de Esteban Echeverría, descentralizada del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y será investigada por la Unidad Funcional de Instrucción 3 de ese distrito, especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas.

Tras ser indagado por del delito de "abuso sexual con acceso carnal" -el cual prevé hasta 15 años de prisión-, Villa se sometió entre octubre y noviembre pasado también a peritajes psicológicos que, de acuerdo a su abogado defensor, revelaron que el delantero "no presenta rasgos compatibles con el hecho que se le imputa".

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento lasb24 horas, los 365 días del año.