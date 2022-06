Qué dijo Tamara, la denunciante de Sebastián Villa: "Me hirió en todos los sentidos"

La mujer habló por primera vez luego de que la Justicia rechazara la detención de Villa. Contó de los sobornos que recibió, del accionar de Boca Juniors frente a la denuncia y de cómo lleva adelante su día a día.

Por primera vez habló públicamente y mostrando su cara la mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual. La joven de 26 años se llama Tamara Doldán y, en su testimonio, dio detalles sobre el hecho y contó cómo la afecta hasta el día de hoy: aseguró que el jugador de Boca Juniors la "hirió en todos los sentidos" y hasta pensó que la "iba a matar".

Doldán acusó a Villa por abusar sexualmente de ella en junio del año pasado en una casa de un country en la localidad bonaerense de Canning. La denunciante decidió hablar luego de que el juez de Garantías 1 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazara el pedido de detención del futbolista colombiano, al considerar que no había pruebas suficientes como para dejarlo en prisión.

En su testimonio, Doldán ratificó que fue la médica que la atendió en el Hospital Penna quien la impulsó a hacer la denuncia porque tenía signos de abuso sexual.

"Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven en la entrevista que brindó a TN, Telefé e Infobae, en la que estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo. Sobre ese día, dijo: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”.

Tras el abuso, se retiró de la casa del futbolista porque le "dolía todo, especialmente el vientre" y le "costaba mucho caminar". Decidió ir al hospital y allí fue cuando la médica ginecóloga le recomendó que hiciera la denuncia por violación.

"Me revisa y me dice que haga una denuncia, me pide otros estudios, pero es duro reconocer que la persona con la que estás te violó, cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso y me largué a llorar con ella. Me pide estudios de protocolo y le digo que es mi pareja. Es ahí cuando me dice que por más que fuera mi pareja esto era un abuso, era una violación", contó la joven.

Los sobornos

También la denunciante se refirió a las amenazas y sobornos que recibió por parte de Villa y su entorno. Contó que le "llenaban el celular de mensajes y llamadas manipuladoras y que le ofrecieron 5000 dólares "para que se olvidara de todo".

"Son muchos, muchísimos y yo estaba sola. Me decían: “Ustedes se quieren”, “vos estás enamorada de él”, “no hagas nada”, “si realmente estás enamorada de él, no hagas nada”. En realidad, antes de ese ofrecimiento, algunos días después del abuso, me junté con Sebastián. No sé qué necesitaba yo para juntarme con una persona que me hizo tanto daño, pero yo necesitaba algún tipo de explicación. Mirarlo a la cara y preguntarle por qué, por qué me hizo eso. Si él mismo lo dice en los chats: ‘Tu eres buena mujer, entonces ¿por qué?’. Pero me encuentro con él porque necesitaba cerrar con su mirada y con su propia voz, escucharlo… Pero, cuando lo vi fue otra cosa", expresó la joven.

Qué dijo sobre Boca Juniors

Al consultarle a Tamara Doldán sobre el accionar de Boca Juniors tras la denuncia, dijo: "Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos".

La denunciante admitió que ella era hincha de Boca, al igual que toda su familia, y que hoy no pueden festejar más los logros del club: "Siento dolor. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante".