Caso Villa: se interrumpió el juicio y no habrá sentencia esta semana

El juzgado a cargo de la causa por violencia de género impulsada por la expareja del jugador de Boca aceptó un pedido de la defensa. Se realizarán nuevas pericias y el juicio se retomará a fines de mes.

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa, quien disputó ayer el partido con Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, logró que se pospusiera el juicio por las presuntas lesiones en el contexto de violencia de género que impulsa su ex pareja. La jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos, hizo lugar a un pedido de la defensa de cuarto intermedio para que se realicen nuevas pericias en el marco de la investigación, con lo cual las audiencias se retomarán recién el 27 de abril.

Martín Apolo, el abogado del jugador, presentó un pedido para que la víctima, Daniela Cortéz, sea sometida a una pericia psicológica. Para que eso sea posible, una perito contratada por los abogados de Villa deberá viajar a Colombia, con lo cual todo el debate oral queda en suspenso hasta fines de mes. La evaluación se realizará el próximo 24 de abril en Medellín, lugar donde reside la mujer. El abogado Apolo ya había viajado en octubre último a Medellín junto a un perito de parte para que se lleve a cabo la medida, pero Cortés no se presentó, por lo que la prueba no se completó.

El delantero de Boca Juniors se hizo presente este miércoles en el juzgado, tras su participación en el partido que el equipo conducido por Jorge Almirón disputó con Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. Pero no declaró. Quien sí lo hizo fue su representante, Rodrigo Rep. "Para mi no existió", estimó al ser consultado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas que se le imputa al jugador.

Riep declaró vía Zoom desde Mendoza, donde reside, y relató el vínculo que tenía Villa con Cortés, más precisamente durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno nacional durante la pandemia del coronavirus. “Conocí a Daniela cuando llegó a Argentina. Se estaban conociendo, no eran novios. Venía, estaba un mes o dos y se iba a Colombia”, relató sobre la relación de su representado y la joven colombiana.

“Sebastián me planteó irse a lo de Juanfer (Juan Fernando Quintero, entonces jugador de River Plate, al que también representa) para dejarla tranquila. En ese momento la vi a Daniela muy nerviosa, desesperada, que no lo dejaba salir. Creo que se desesperó porque pensaba que iba a quedarse encerrada. Eso no iba a suceder porque la íbamos a acompañar”, sostuvo el testigo.



Tras ello, Riep declaró lo que sucedió la tarde del 27 de abril de 2020, cuando Villa finalmente fue a la casa de Quintero, fecha que, según la denuncia, se produjo la agresión a Cortés.



“De ese día sé que Sebastián se fue después de unas discusiones porque ella no lo dejaba salir de la casa. Cuando llegó al departamento de Juanfer me llamo diciendo ´mira lo que me hizo, todas las amenazas que me hizo las cumplió´. No sabía de qué hablaba. Ahí me dijo que mirara Instagram y ahí vi todo lo que subió. Eso fue el inicio de toda esta locura”, recordó en relación a las fotos publicadas en la red social por la joven denunciante.

En tanto, al consultarle el fiscal Sergio Anauati sobre el concepto que tenía de la pareja, Riep se limitó a responder en un primer momento solo por Villa, de quién afirmó que es “un chico puro corazón, muy humilde y apegado a su familia”.



“De ella tengo un concepto malo por la forma de cómo se manejaron ella y su familia con Sebastián, a quien le faltó dinero. Veía que era utilizado por su dinero y que mantenía a casi toda la familia. Eso me marcó y a partir de allí empecé a tener un concepto malo de la persona”, indicó el testigo de parte de la defensa.

Qué dijo la denunciante

Ante el fiscal, la joven de 26 años contó que lo conoció al jugador cuando jugaba en Colombia y que él le pidió ir juntos a Argentina, cuando fue transferido a Boca Juniors. Ella dijo que primero comenzaron "los insultos y los empujones" y que ella no lo veía como "algo malo". "Con el tiempo, empezaron a surgir comportamientos más duros, se transformaba con el alcohol, las agresiones, los insultos", añadió.

En su interrogatorio, el fiscal le preguntó cuál era el motivo por el que Villa actuaba así, a lo que ella dijo que podía ser "una foto en Instagram que publicara, o un escote o cualquier comentario". También dijo que la empleada doméstica, de nombre Edith, fue testigo de esas situaciones y que la vio con "moretones" o "llorando", y que ella le contó lo que le hacía Villa.

En la misma línea, relató que ella le contó también esta situación a su hermana y una mejor amiga, a quienes les mandaba fotos: "Mirá lo que me acaba de hacer Sebastián". "Había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular", señaló.

Cortéz dijo que el 27 de abril de 2020 tuvieron una fuerte discusión sobre quien se iba a vivir a Puerto Madero a raíz de una crisis profunda en la pareja. "Ahí él dice que si no me iba empieza hacer daño a mí y mi familia y lo empiezo a grabar", recordó. Fue en ese momento que ella dijo que "Villa le pegó en la frente" un puñetazo con un anillo que portaba en una de sus manos, y que luego le dio "patadas" en varias partes del cuerpo. Cuando la mujer relataba el episodio, Villa negaba con la cabeza.

La otra denuncia contra Villa por abuso sexual

Este segundo episodio fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que, si bien solicitó la inmediata detención de Villa, el juez Maffucci Moore rechazó el planteo y sugirió profundizar la investigación.

Tamara Doldán acusó a Villa por abusar sexualmente de ella en una casa de un country en la localidad bonaerense de Canning.

"Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven en la entrevista que brindó a TN, Telefé e Infobae, en la que estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo. Sobre ese día, dijo: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”.

Tras el abuso, se retiró de la casa del futbolista porque le "dolía todo, especialmente el vientre" y le "costaba mucho caminar". Decidió ir al hospital y allí fue cuando la médica ginecóloga le recomendó que hiciera la denuncia por violación.