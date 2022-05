Caso Villa: declaró la médica y el abogado de la víctima denunció contradicciones

La ginecóloga reconoció que firmó el certificado pero no recuerda si la atendió ella o la residente. "Quedó acreditado lo que se denunció", afirmó el abogado.

La investigación por la denuncia por abuso sexual que tiene como protagonista a Sebastián Villa sigue su curso y sumó un nuevo capítulo durante la jornada de este martes. Tras varias idas y vueltas, finalmente declaró la médica ginecóloga que habría atendido a la víctima en el Hospital Penna luego del hecho ocurrido a mediados del año pasado. Su indagatoria fue inconsistente y el abogado denunció "contradicciones" en sus dichos.

En una declaración testimonial vía Zoom, ante las fiscales Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N° 3 de Esteban Echeverría, Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, la testigo reconoció que firmó el certificado médico en el que se dejó constancia que la denunciante manifestó sentir dolores en la zona digital pero que en dicho informe no se detalló la existencia de lesiones compatibles con un abuso sexual.

A su vez, un vocero judicial le indicó a Agencia Télam que se le habría practicado "un exámen ginecológico normal" y sostienen que si hubiera detectado alguna lesión compatible con abuso, la constancia hubiese existido porque así lo requiere el protocolo para estos casos. Cabe recordar que su declaración debió realizarse el pasado viernes pero estaba de viaje en la provincia de Mendoza y no se sentía bien -estaba afiebrada- para realizar una testimonial por videollamada. Es clave detacar que el abogado defensor afirmó, horas más tarde, que la víctima está en condiciones de reconocer a la médica que la atendió si es necesario.

Frente a esto, en diálogo con A24, el abogado defensor, Roberto Castillo señaló que en la declaración de este martes se le cortó la luz a la doctora y hubo grandes dificultades para volver a contactarla. Más allá de esto, ubicó en tiempo y espacio a la víctima tal como aparece en la denuncia. "Dio fe que era su firma, dijo que los días que estaba de guardia era los lunes y así quedó acreditado lo que lo víctima denunció", señaló. De todas formas "lamentó" la falta de memoria de la médica y que no se acuerde del contexto.

Por otra parte, remarcó que si bien es su firma "no se acuerda si ella suscribió al documento o lo hizo la residente pero firmaron las dos". Cabe recordar que en dicho informe se refiere que la víctima asistió a dicha institución por lesiones en el cuerpo y señaló que "le dolían las partes íntimas", por lo que le dieron analgésicos. "Este es un elemento más pero tenemos pericias psiquiátricas, la pericia victimológica, cuatro declaraciones testimoniales y la declaración de seis horas de la victima", afirmó.

En declaraciones a América, el letrado denunció que la declaración fue "algo contradictoria" -señalo que "curiosamente" se le apagó la cámara y después el micrófono, algo que no ocurre si se da un corte de luz- y sostuvo que su equipo de trabajo analizará el acta en las próximas horas. Más allá de todo, resaltó que la declaración es "valiosísima" porque los dichos "favorecen" a la joven denunciante. Si bien muchos remarcaron que la doctora no confirma el abuso, Castillo argumenta: "El médico, en el informe, pone la dolencia no el porqué. Después se hace una investigación judicial donde se determina lo que pasó o se denunció. Esto dice que la chica se presentó y que, sea la letra de la médica o su firma, prueba que refirió esos dolores en las partes íntimas y el cuerpo. La víctima no se hizo los estudios porque tenía miedo, porque no quería denunciarlo. Nosotros necesitábamos acreditar que la victima se fue a atender. Lo hicimos sobradamente y se complementa con las pericias".

Además el abogado remarca que el documento que salió a la luz es parte del libro de guardias y no un informe específico para la paciente, por lo que no es "tan exhaustivo". De todas formas, advirtió: "Me llama la atención la reticencia de la doctora a dar más información, su conducta evasiva, que se corte la luz. Me llama todo la atención. Lo que puedo hacer yo en base al acta, que espero que carguen, es que se investigue considerando que podemos estar ante la posibilidad de un falso testimonio". Y en la misma línea, contó que la médica fue contactada por un abogado por fuera de la causa. "Estamos investigando de dónde pertenece ese abogado. Ella refiere tener inexperiencia en este tipo de declaraciones y dijo que la asesoraron pero los testigos tienen que llegar puros, no los tiene que asesorar nadie".

Castillo señaló que puede haber "falsedad ideológica" si firmó algo que no escribió, que la doctora no recuerda qué residentes lo acompañaron -dato que se puede conseguir al pedir un informe al Hospital Penna- y que primero dijo que no había protocolo ante casos de abuso y luego se corrigió diciendo que sí. "Si vos decís 'yo suscribí este documento pero lo que volcaron ahí, no sé si soy yo o lo hizo otra persona'. Si no sos vos, es falsedad ideológica, vos no podés firmar cualquier documento. Tenés que dar fe de lo que estás firmando", dijo. Y sentenció: "Termina la declaración diciendo 'no sé si la atendí yo o la atendió la residente' pero cuando inició la declaración, dijo que no la conocía. Son contradicciones evidentes, necesito garantías. Si no te acordás, no te acordás. Al comienzo, durante y al final de la declaración".

¿Cómo sigue la causa?

La denunciante de 26 años se presentó este martes en los tribunales de Lomas de Zamora donde fue entrevistada por el equipo interdisciplinario del Centro de Atención a la Víctima, del Ministerio Público Fiscal (MPF). Se espera que en las próximas horas, los peritos presenten el informe victimológico con los resultados de la entrevista. El lunes de incorporó al expediente la pericia psicológica que concluyó que la denunciante presenta "indicadores de abuso sexual", "trastorno de estrés post-traumático" y que no fabulaba.

Frente a todas las pruebas recolectadas hasta el momento y la investigación que sigue su curso, el abogado Castillo sostuvo: "En base al criterio de la fiscalía, teniendo en cuenta las pericias que se hicieron y el posterior informe, creemos que hay elementos contundentes para llamar a Villa a declaración indagatoria. Seguramente queda mucha prueba por producir y será materia de investigación. Tenemos absolutamente acreditado lo que estamos denunciando para el estadío procesal en el que nos encontramos, al inicio de la investigación". Y aseguró: "Se lo va a llamar la semana que viene. Creo que se produce una prueba más el viernes y a partir de ahí tendrá su derecho a defenderse".